На конкурс «Дальний Восток - Земля приключений» подано десять фильмов о Бурятии

До оценки жюри Всероссийского конкурса «Дальний Восток - Земля приключений» допущено 207 фильмов, в том числе десять из Бурятии.- Дальний Восток России необъятен и прекрасен. Любой турист может найти здесь отдых по своему вкусу: от пеших прогулок до прохождения маршрутов различной сложности, и все это в разных климатических зонах. Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» важен для того, чтобы сделать активный туризм популярнее. Он собрал путешественников и блогеров, снявших фильмы про макрорегион, познакомивших с уникальными местами дальневосточных регионов миллионы россиян. В этом году жюри конкурса второй раз отбирает лучшие путешествия, - отметил инициатор проекта, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.За весь первый сезон конкурса «Дальний Восток - Земля приключений», который длился 12 месяцев, в оргкомитет было прислано 203 готовых видеофильма о путешествиях по Дальнему Востоку. В этом году, на пятый месяц конкурса, количество поступивших фильмов уже превысило количество фильмов, присланных за весь первый сезон, и составило 207 работ.Заявки для участия во втором сезоне конкурса принимаются до 30 декабря. Чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до восьми минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф. Принимаются и работы прошлых лет: путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года.Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за 2 место в номинациях — по 300 000 рублей; 3 место в номинациях - по 100 000 рублей.Отметим, что принять участие в конкурсе могут не только опытные путешественники, но и дети в сопровождении взрослых. Среди победителей первого сезона были как профессионально снятые фильмы, так и кадры, запечатленные на обычный телефон. По итогам конкурса лучшие работы победителей и призеров будут транслировать в эфирной сетке вещания региональных телеканалов, а отчетные сведения и видеофильмы добавят на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока.Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых: тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш, руководитель проекта «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов, продюсер проекта VK Места Никита Афиногенов и другие опытные путешественники. Кроме того, в оценке работ примут участие победители первого сезона конкурса: Елена Поддубная, Эрнест Леонидов, Алиса Слыщенко.Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».