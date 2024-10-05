Общество 05.10.2024 в 11:42

Разница ночных и дневных температур в Бурятии составит более 30 градусов

Ночью в республике прогнозируют -16, а днем до 16 тепла
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Текст: Елена Кокорина
Разница ночных и дневных температур в Бурятии составит более 30 градусов

Убедиться в резко континентальном климате Бурятии можно на примере температуры воздуха, которая ожидает местных жителей в ближайшие дни. Ночью с 5 на 6 октября, в некоторых районах республики синоптики обещают заморозки до 16 градусов, а следующим днем – до 16, но уже тепла.

Итак, 6 октября по северной половине республики местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью слабый, а днем 7-12 м/сек. По северной половине – порывистый до 15-18 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, местами до -16 градусов, по Прибайкалью 3,-2°. Днем 11-16°, местами 5-10°.

В понедельник, 7 октября по республике ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/сек, местами до 14 м. Температура ночью -1,-6°, местами -11,-16°. Днем 14-19 градусов тепла.

Фото: Елена Кокорина

 

 

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