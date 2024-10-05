Общество 05.10.2024 в 12:09

В Бурятии пресекли незаконные рубки леса вокруг глухариных токов

Заготовка древесины отныне будет там запрещена
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пресекли незаконные рубки леса вокруг глухариных токов

В Бурятии после вмешательства прокуратуры пресечена незаконная рубка леса в глухариных токах. Их защиту вяза на себя Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

- Установлено, что в Закаменском районе не проведены мероприятия по проектированию особо защитных участков леса вокруг глухариных токов, что позволяет проводить рубку лесных насаждений. Особая охрана этих территорий нужна для обеспечения их сохранности, исключения вмешательства человека в биологические процессы животных, связанные с размножением. Заготовка древесины в местах глухариных токов законом запрещена, - рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

В суд было направлено заявление об обязании Федерального агентства лесного хозяйства выделить особо защитные участки леса и установить границы земель, на которых располагаются глухариные тока.

- Верховным Судом Бурятии требования прокурора удовлетворены. Фактическое устранение нарушений находится под контролем прокуратуры, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

Теги
рубка леса прокуратура глухари

Все новости

В Бурятии пресекли незаконные рубки леса вокруг глухариных токов
05.10.2024 в 12:09
Разница ночных и дневных температур в Бурятии составит более 30 градусов
05.10.2024 в 11:42
Ночью в Улан-Удэ перевернулась иномарка
05.10.2024 в 10:43
За геройский поступок разведчику из Бурятии вручили Звезду Героя России
05.10.2024 в 10:11
БГУ помог сбыться мечте японца
05.10.2024 в 08:00
Жители Бурятии ударились в эзотерику
05.10.2024 в 07:00
На конкурс «Дальний Восток - Земля приключений» подано десять фильмов о Бурятии
04.10.2024 в 18:00
В Улан-Удэ пожарные тушили загоревшийся мусоровоз
04.10.2024 в 17:47
В Бурятии набирает популярность приложение «Госуслуги.Дом»
04.10.2024 в 17:32
В Бурятии бесследно исчез сторож
04.10.2024 в 17:26
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
Разница ночных и дневных температур в Бурятии составит более 30 градусов
Ночью в республике прогнозируют -16, а днем до 16 тепла
05.10.2024 в 11:42
За геройский поступок разведчику из Бурятии вручили Звезду Героя России
Награду он получил из рук министра обороны
05.10.2024 в 10:11
БГУ помог сбыться мечте японца
Преподаватель университета рассказал о жизни в Бурятии
05.10.2024 в 08:00
Жители Бурятии ударились в эзотерику
Интерес к астрологии и Кашпировскому вырос как в 90-е
05.10.2024 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru