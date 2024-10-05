В Бурятии пресекли незаконные рубки леса вокруг глухариных токов

В Бурятии после вмешательства прокуратуры пресечена незаконная рубка леса в глухариных токах. Их защиту вяза на себя Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

- Установлено, что в Закаменском районе не проведены мероприятия по проектированию особо защитных участков леса вокруг глухариных токов, что позволяет проводить рубку лесных насаждений. Особая охрана этих территорий нужна для обеспечения их сохранности, исключения вмешательства человека в биологические процессы животных, связанные с размножением. Заготовка древесины в местах глухариных токов законом запрещена, - рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

В суд было направлено заявление об обязании Федерального агентства лесного хозяйства выделить особо защитные участки леса и установить границы земель, на которых располагаются глухариные тока.

- Верховным Судом Бурятии требования прокурора удовлетворены. Фактическое устранение нарушений находится под контролем прокуратуры, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site