В Бурятии некоторых пропавших обнаружили мертвыми

Поисковой отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику своей работы. Как оказалось в Республике Бурятия за месяц нашли погибшими шесть ранее пропавших жителей.

«83 из них обнаружены живыми, а 6 – погибшими. Родные найдены у 2 человек, не найдены у 7. Неподтвержденные остались 25 заявок. Продолжаются поиски тех, кто не найден: распространяются ориентировки, и проверяются свидетельства, добавили в поисковом отряде», – сообщили в официальном канале поисковиков.

Отметим, за минувший месяц волонтеры получили 123 заявки на поиск пропавших по всему региону.

Фото: Номер один.