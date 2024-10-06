Общество 06.10.2024 в 14:25

В Бурятии некоторых пропавших обнаружили мертвыми

Остальные 83 человека – были целы и невредимы
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии некоторых пропавших обнаружили мертвыми

Поисковой отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику своей работы. Как оказалось в Республике Бурятия за месяц нашли погибшими шесть ранее пропавших жителей.

«83 из них обнаружены живыми, а 6 – погибшими. Родные найдены у 2 человек, не найдены у 7. Неподтвержденные остались 25 заявок. Продолжаются поиски тех, кто не найден: распространяются ориентировки, и проверяются свидетельства, добавили в поисковом отряде»,

– сообщили в официальном канале поисковиков.
Отметим, за минувший месяц волонтеры получили 123 заявки на поиск пропавших по всему региону.

Фото: Номер один.

Теги
бурятия люди

Все новости

В Бурятии некоторых пропавших обнаружили мертвыми
06.10.2024 в 14:25
«Башкортостан» оказался симпатичнее «Бурятии»
06.10.2024 в 13:55
В Бурятии на пожаре погибла пенсионерка
06.10.2024 в 13:09
«Зола падает прямо на головы»
06.10.2024 в 08:00
«Сначала испугались, что прилетели в деревню»
06.10.2024 в 07:00
В Бурятии ликвидируют фонд по спасению обманутых дольщиков
05.10.2024 в 12:58
В Бурятии пресекли незаконные рубки леса вокруг глухариных токов
05.10.2024 в 12:09
Разница ночных и дневных температур в Бурятии составит более 30 градусов
05.10.2024 в 11:42
Ночью в Улан-Удэ перевернулась иномарка
05.10.2024 в 10:43
За геройский поступок разведчику из Бурятии вручили Звезду Героя России
05.10.2024 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
«Башкортостан» оказался симпатичнее «Бурятии»
Уроженка нашей республики заняла второе место на международном конкурсе красоты
06.10.2024 в 13:55
«Зола падает прямо на головы»
Депутаты предъявили претензии ТГК-14 за черный дым
06.10.2024 в 08:00
«Сначала испугались, что прилетели в деревню»
Семья эквадорцев рассказала, как решилась на переезд в Бурятию
06.10.2024 в 07:00
В Бурятии ликвидируют фонд по спасению обманутых дольщиков
Все проблемные дома республики были введены в эксплуатацию
05.10.2024 в 12:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru