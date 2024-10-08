Общество 08.10.2024 в 11:55

Мобилизованный боец из Бурятии погиб в боях за Угледар

За три дня до гибели его перевели из связистов в штурмовики
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Текст: Андрей Константинов
Мобилизованный боец из Бурятии погиб в боях за Угледар
9 октября в селе Хуртэй пройдет прощание с 48-летним мобилизованным военнослужащим Ринатом Зиганшиным. В начале 2023 года он получил контузию в боях за Угледар, а в сентябре 2024 года погиб при штурме этого города.

Как сообщил вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», Ринат Зиганшин родился 9 августа 1976 года в селе Хуртэй. В 1983 году пошел в Хуртэйскую среднюю школу. За время обучения показал себя только с хорошей стороны. Был справедливым, надежным, честным и мужественным. Занимался вольной борьбой, неоднократно становился победителем на районных соревнованиях.

Срочную службу проходил в пограничных войсках в Кяхте. После вернулся в родное село, где женился и работал водителем «Камаза».

В сентябре 2022 года Рината мобилизовали в 36-ю мотострелковую бригаду. В январе 2023 года он получил контузию в боях за Угледар. После этого его перевели водителем – Ринат возил продукты на передовую своим сослуживцам.

В рамках волонтерский программы «Своих не бросаем» друзья отправили Ринату в зону СВО машину, а также его личный автомобиль УАЗ.

В марте 2024 года Ринат перешел в 430-й татарский полк, где продолжил службу связистом. 10 сентября его перевели в штурмовики, а 12 сентября направили на штурм Угледара. 13 сентября Ринат погиб. Дома у него остались родители, жена, трое детей брат и сестра.

Фото: «Кижинга-инфо.24/7»

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