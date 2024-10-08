Общество 08.10.2024 в 13:12

В Бурятии компенсируют уничтоженный лес

Прошли работы по компенсационному лесовосстановлению в Баргузинском районе
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии компенсируют уничтоженный лес

Высадили 298 тысяч саженцев сосны. Площадь посадки 99,5 гектаров.

На территории Усть-Баргузинского лесничества прошли лесовосстановительные работы на землях, которые пострадали от пожара в 2016 году.

В этом году ООО «Сибирика-Экспорт» высаживает 298 тысяч саженцев сосны обыкновенной в рамках компенсационного лесовосстановления. На площади 99,5 га трудились сотрудники Усть-Баргузинского и Улан-Удэнского мехлесхозов, а также из Баргузинского и Улан-Удэнского авиаотделений.

В посадках приняли участие ребята из школьного лесничества «Росток» Центра дополнительного образования «Подлеморье». Совместно с сотрудниками Усть-Баргузинского мехлесхоза они производили посадку с помощью меча Колесова.

- Мы вместе с юными лесниками восстанавливаем погибший лес. Дети всегда стараются помочь нам и очень часто выезжают на посадки. Может быть, кто-то из этих ребят в будущем свяжет свою судьбу с лесным хозяйством и будет оберегать природу родного края, - рассказал главный лесничий Александр Давыдов.

Фото: пресс-служба РАЛХ


Теги
лесничество посадка саженцев

Все новости

Зарплата учителей в Бурятии оказалась ничтожно низкой
08.10.2024 в 14:06
На севере Бурятии почти не осталось асфальта
08.10.2024 в 13:44
В центре Улан-Удэ фура перегородила дорогу
08.10.2024 в 13:34
В Бурятии компенсируют уничтоженный лес
08.10.2024 в 13:12
За минувшие сутки огнеборцы Бурятии потушили 13 пожаров
08.10.2024 в 12:07
Ночью в Улан-Удэ неизвестные подожгли автомобиль
08.10.2024 в 12:06
Мобилизованный боец из Бурятии погиб в боях за Угледар
08.10.2024 в 11:55
Оператора связи в Бурятии снова оштрафовали на 600 тысяч рублей
08.10.2024 в 11:34
Сегодня в Бурятии – последний теплый день
08.10.2024 в 11:10
33-летний предприниматель из Улан-Удэ обманулся на 6 миллионов рублей
08.10.2024 в 10:54
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
Зарплата учителей в Бурятии оказалась ничтожно низкой
В рейтинге регионов ДФО республика «соседится» рядом с аутсайдером
08.10.2024 в 14:06
На севере Бурятии почти не осталось асфальта
Ситуацию попытается исправить недавно созданная дорожно-строительная служба
08.10.2024 в 13:44
Мобилизованный боец из Бурятии погиб в боях за Угледар
За три дня до гибели его перевели из связистов в штурмовики
08.10.2024 в 11:55
Оператора связи в Бурятии снова оштрафовали на 600 тысяч рублей
Мошенник звонил с подменного номера, но компания его не заблокировала
08.10.2024 в 11:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru