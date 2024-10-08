В Бурятии компенсируют уничтоженный лес

Высадили 298 тысяч саженцев сосны. Площадь посадки 99,5 гектаров.

На территории Усть-Баргузинского лесничества прошли лесовосстановительные работы на землях, которые пострадали от пожара в 2016 году.



В этом году ООО «Сибирика-Экспорт» высаживает 298 тысяч саженцев сосны обыкновенной в рамках компенсационного лесовосстановления. На площади 99,5 га трудились сотрудники Усть-Баргузинского и Улан-Удэнского мехлесхозов, а также из Баргузинского и Улан-Удэнского авиаотделений.



В посадках приняли участие ребята из школьного лесничества «Росток» Центра дополнительного образования «Подлеморье». Совместно с сотрудниками Усть-Баргузинского мехлесхоза они производили посадку с помощью меча Колесова.



- Мы вместе с юными лесниками восстанавливаем погибший лес. Дети всегда стараются помочь нам и очень часто выезжают на посадки. Может быть, кто-то из этих ребят в будущем свяжет свою судьбу с лесным хозяйством и будет оберегать природу родного края, - рассказал главный лесничий Александр Давыдов.

Фото: пресс-служба РАЛХ



