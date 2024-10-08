На улице Бабушкина в Улан-Удэ изменится движение

Чтобы избежать сложностей у водителей и задержек движения, в дорожную схему одной из самых оживленных магистралей Улан-Удэ – ул. Бабушкина – внесли изменения.

Там поменяется движение по полосам при движении из сотых микрорайонов в направлении центра города и ул. Терешковой. Движение в направлении центра будет осуществляться по двум полосам, и так же по двум – в сторону ул. Терешковой.

- Новая разметка, которую мы нанесли после первого этапа ремонта дороги, вызвала сложности у горожан. Три полосы были обустроены с перспективой расширения дороги в сторону центра, которое будет уже в следующем году. Во избежание путаницы среди водителей, мы решили временно изменить разметку на этом участке, - пояснил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.

Обновленная схема заработает на ул. Бабушкина уже через несколько дней, когда дорожники установят знаки движения по полосам и обновят разметку.

- Ремонт одной из самых загруженных магистралей города рассчитан на два года – 2024-2025 гг. В следующем году такие же работы по расширению проезжей части будут вестись в обратном направлении – до путепровода на ул. Трубачеева, - добавили в мэрии.

Фото: мэрия города