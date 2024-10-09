Штрафы вместо поборов

Дескать, сдавайте на шторы, а то старым уже три недели, никуда не годится! Теперь, когда история с поборами уже не так сильно будоражит умы, пришла

беда откуда не ждали - родителей собираются штрафовать за эмоции в вайбер-чатах.

А дело вот в чем: в ближайшее время в Госдуму внесут проект закона, по которому излишне эмоциональные родители ответят кошельком за оскорбление педагогов. «За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юрлица - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей», - пишут «Известия».

А если оскорбление произошло в Сети, то штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч, для юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Суммы нехилые. Этого хватит, чтобы обвешать шторами всю школу: не только окна и стены, но и даже выстелить ими полы. В общем, новый способ заработка весьма себе перспективно выглядит. Правда есть вероятность, что культура общения среди родителей после пары-тройки случаев резко вырастет.