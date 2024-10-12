Общество 12.10.2024 в 14:00

Жители Бурятии стали пить больше водки

Причиной этого стал целый ряд факторов
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии стали пить больше водки
Данные исследовательского центра «Ромир» свидетельствуют о том, что в нашей стране доля потребителей водки выросла за год до 42%. Основную долю потребителей крепкого спиртного составили россияне старше 35 лет – 80%. За указанный период водку чаще всего приобретали женатые мужчины без детей или с одним ребенком в семье.

Алкоголь крепчает

В Бурятии, по мнению экспертов, довольно высокий уровень потребления алкогольных напитков, особенно крепких. Как они уверяют, это связано с психологическими проблемами, которые человек не может решить самостоятельно.

«Примерно до 2018 года в России работала тихая антиалкогольная кампания», - сообщил «Коммерсанту» профессор РЭШ Евгений Яковлев. - Ввели много мер, цены увеличивали со скоростью, в два раза превышающей инфляцию. Но потом все стало постепенно затухать. Например, перестали повышать цены на алкоголь (точнее, они растут, но вровень с инфляцией. - Прим. ред.), и падение потребления прекратилось».

Аналитики проекта «Если быть точным» подсчитали, что в 2009 году на одну среднюю зарплату можно было купить 87 литров водки, в 2014-м - всего 59 литров, в 2021-м - целых 89 литров, а в 2023 году - уже 105 литров. Также они пришли к выводу, что водка снова дешевеет относительно зарплат.

В том числе, по данным исследователей, в 2022 году Бурятия оказалась в тройке регионов с самой высокой смертностью от отравлений алкоголем.

Санкции виноваты

По словам общественника Игоря Бобкова, в республике уже несколько лет происходит постепенная переориентация потребителей на крепкий алкоголь.

- Ранее значительная часть алкоголя шла к нам в виде вин, шампанского, ликеров из недружественных стран. Сегодня же этот поток резко иссяк, а отечественная продукция не может закрыть потребности, и в связи с этим население стало больше потреблять водку, которая стала относительно дешевой, - отметил он.

Как сообщил улан-удэнский психиатр-нарколог Руслан Главинский, «во многом рост потребления крепких спиртных напитков связан с более низким уровнем жизни по сравнению с западными регионами».

- Это обуславливает определенные психологические проблемы. Нехватку средств для обеспечения потребностей себя и своей семьи. Ведь те люди, которые имеют внутреннее спокойствие, хобби, увлечения в жизни, у них отпадает желание алкоголизироваться, – говорит Главинский. – Кроме того, идет СВО, которая вызывает у населения чувство тревоги, переживания за родственников. Но если вычленять этот фактор, я все же поставил бы на первое место недостаточно высокий уровень жизни по сравнению с другими регионами. И ведь это научно доказано - корреляция потребления алкоголя с уровнем жизни населения.

Также эксперт отмечает довольно высокий уровень тревоги и депрессивных состояний в регионе: «Почему именно у нас так происходит, это тема дальнейших научных исследований, но во многом на это также влияет целый комплекс факторов, не исключая более холодный и ветреный климат по сравнению даже с Иркутском». Также отмечается довольно высокий уровень суицидов в республике.

- По моим данным, в республике больше суицидальных попыток происходит в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с алкоголизированными гражданами в других регионах, где пьянство также распространено, - отмечает улан-удэнский психиатр-нарколог.

Надеемся, что динамика потребления алкоголя в связи с ростом зарплат в регионе выправится в лучшую сторону. Еще одним фактором оздоровления общества станут, скорее всего, беспрецедентно жесткие меры региональных властей по ограничению времени продаж алкоголя и запрету реализации спиртного в многоквартирных домах.

Фото: «Номер один»
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алкоголь

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