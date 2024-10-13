«И это называют неухоженной страной?»

Недавно известный западный блогер и профессиональный путешественник из Польши Петр Поло Пшиварский побывал в России. Мужчина получил двухнедельную визу и посетил за это время Калининград, Санкт-Петербург, Москву, Иркутск и Улан-Удэ. Петр переживал из-за того, что визу дали всего на 16 дней – он хотел бы провести в нашей стране гораздо больше времени, и, как оказалось, переживания были ненапрасными. Мужчине явно не хватило времени, чтобы познакомиться с красотой и величием России. Однако за 16 дней Петр сумел собрать серию видео о своем коротком путешествии. О том, что произвело на поляка особое впечатление и какой он увидел столицу Бурятии, расскажем в нашем материале.Петр Поло Пшиварский – уроженец небольшого польского города Денбно. В 2017 году он решил кардинально поменять свою жизнь – уволился с работы и начал путешествовать. С тех пор Петр посетил 140 стран из существующих 195.- Я бросил работу, чтобы путешествовать на полную и исполнять свои желания, - так говорит о себе на своем канале на популярном видеохостинге бывалый путешественник.В конце июля 2024 года Петр собрался в новую большую поездку – в Россию, Монголию и Китай. Границу Петр пересекал в Калининграде. От общения с пограничниками у него остались особые впечатления.- Целый час расспрашивали о том, почему у меня в паспорте стоит штамп о въезде в Украину, что там делал целых восемь дней, почему у меня была виза в США, был ли в армии, что я думаю о России и Путине. Просили снять рубашку и показать все мои татуировки, спрашивали о том, что собираюсь делать в России, есть ли тут знакомые, куда именно поеду, - рассказывает Петр на своем канале и добавляет, что если иностранец не был в Украине, то много вопросов к нему не будет.Заметим, что пристрастная работа пограничников в сегодняшних реалиях, скорее, обоснованная необходимость. Однако на этом трудности у поляка в России закончились.После Калининграда иностранец Пшиварский посетил Санкт-Петербург и остался в полном восторге как от самого города, так и от метро. В видео он подробно показал и рассказал о подземном транспорте культурной столицы России.В комментариях читатели Петра (большей частью его земляки) выражают свое восхищение красотой России и удивление.«И это называют неухоженной страной? Замечательный город», «Я всегда смотрю на людей с Востока по-другому, не с точки зрения того, сколько у них денег. Они всегда поделятся последней едой. Я часто слышу по телевизору, что в России ничего хорошего нет, поэтому решил оставить комментарий», «Как там красиво!», «Сначала подумала, что ты в музее, а не в метро», «Это самый прекрасный город, который я видела», «Красивое метро. Живопись, резьба на высшем уровне и все это в общественном месте».После города на Неве Петр отправился в Москву, которая потрясла его воображение еще больше, чем Санкт-Петербург.- Москва определенно произвела на меня впечатление – как дневная, так и ночная. Красивый, чистый и очень ухоженный город, в котором нет места для скуки. Хорошие кафе, красиво одетые люди и автомобили класса «люкс». Мне понравилось. Всегда мечтал побывать в Москве, и наконец-то мне это удалось, - поделился путешественник со своими подписчиками мнением о нашей столице.Разумеется, не все читатели Петра Пшиварского оставляют хорошие, добрые комментарии, многие упрекают его в том, что он показывает только парадную сторону жизни в России, и в целом пишут, что негоже путешествовать по «недружественнному» государству. Однако таких людей одергивают их же земляки, которые считают, что путешествовать нужно всегда и в России есть на что посмотреть, а сами россияне – добрые и приветливые люди.«Я тоже был в Москве и не только там. И так же, как у тебя, у меня остались только хорошие впечатления о городе, людях, безопасности, чистоте и даже отношению к полякам. Сейчас тебя назовут российским пропагандистом, потому что ты показываешь правду. Я был и в других регионах России, ты тоже покажи их людям. Потому что руки опускаются, когда слышу, какая там бедность и какие плохие люди. Спасибо за то, что делаешь», «Радуюсь, что наконец-то кто-то показывает правду. Если бы хоть один процент тех, кто верит нашей пропаганде, посмотрел твои видео…».В Москве Петр оценил еду в популярных точках общепита, которые с некоторых пор несколько изменили свои названия, но меню и качество остались прежними. Путешественник побывал в «Ростикс» и «Вкусно – и точка» и остался очень доволен.Из Москвы Петр отправился на поезде в Иркутск.- Мы находимся на Казанском вокзале в Москве. Будем ехать 81 час до города Иркутск третьим классом, - говорит в коротком видео странник и показывает, как выглядит поезд внутри: чистое белье, есть горячая вода и чистый туалет, - отметил путешественник.В Иркутске Петр не задержался. Сразу отправился до Улан-Удэ на автомобиле. Дорога заняла около восьми часов из-за дождя.Свой рассказ о Бурятии поляк начал с расположения нашего региона на карте мира.- Если вы меня спросите, где находится Бурятия, отвечу одним словом – далеко, за Байкалом, граничит с Монголией. Бурятия – довольно мистический регион, малоизвестный и очень интересный. А почему? Сейчас расскажу, - завлекает путешественник своих подписчиков к просмотру видео.Первое удивление у Петра вызвало то, что в российском регионе проживают люди с азиатской внешностью.- Люди здесь выглядят по-другому, потому что многие имеют азиатские корни и не выглядят как типичные россияне, у них иные черты лица. Здесь много шаманистов и буддистов, - говорит о наших земляках путешественник.Об Улан-Удэ Петр сказал почти по-чеховски, что это «очень интересное место, здесь переплетаются разные веры. Здесь я чувствую себя больше в Азии, чем в России. В Бурятии перемешаны разные культуры, религии. Бурятия и в целом вся Россия удивляют, и каждый найдет здесь что-то для себя, - отмечает блогер.В Улан-Удэ путешественник прогулялся по центральным улицам, полюбовался на новый мурал на гостинице «Бурятия», восхитился аркой, посвященной визиту в Верхнеудинск цесаревича Николая, величественным зданием театра оперы и балета и, разумеется, нашей главной достопримечательностью – головой В. И. Ленина.Петр заметил, что в столице Бурятии стараются сохранить самобытность и национальную идентичность. В одной из сетей кафе поляк насладился сочными, ароматными буузами и сказал, что это «самое вкусное, что я пробовал в России».- Здесь суровый климат, но это прекрасный край, - подытожил свою поездку в Бурятию Петр Пшиварский.Подписчикам Петра после просмотра его видео о Бурятии наша республика тоже запала в душу. «Улан-Удэ выглядит получше, чем некоторые европейские столицы», «Бурятия – самое красивое место на земле».Видео Петра о Бурятии посмотрели 152 тыс. человек.Если говорить в целом о России, то о нашей стране у поляка остались хорошие впечатления.- Путешествовать по России - недорого, дешевое питание. Очень доброжелательные люди, никто меня не обижал, наоборот, угощали, помогали найти дорогу, заказать такси. Тут хорошо развит общественный транспорт, прекрасная природа. Я очень рад, что побывал в России, - отметил путешественник в конце своей серии видео о нашей стране.Фото: скриншот видео