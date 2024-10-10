Общество 10.10.2024 в 16:43

В Закаменском районе продолжается ремонт моста

Мост находится возле села Михайловка
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Закаменском районе продолжается ремонт моста

В Закаменском районе, рядом с селом Михайловка, продолжается капитальный ремонт большого моста, протяженностью 186 метров. Ремонт стартовал в этом году.


- К качеству проводимых работ подрядной организацией вопросов не возникает. Все надлежащим образом выполняется, с соблюдением технологий. Отклонений от проектных решений не выявлено. Добавлю, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по республике Бурятия ведется реализация 16 мостовых сооружений, на общую сумму порядка 700 млн. рублей, - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

- Еще давно на этом месте работала переправа. Дело - это хлопотное, когда река мельчала, машины шли вброд, дежурили трактора. Наша жизнь изменилась, когда нам построили новый мост, но в 2000-х годах он стал «горбатиться», вздыбился и вызвал очень большую тревогу. Долго мы просили новый мост и вот наконец-то в этом году нам его начали возводить, - рассказывает один из старейших жителей села Михайловка Дугар Дмитриевич Бакшеев.

Мост планируется ввести в эксплуатацию в декабре следующего года. Его ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

 

Фото: скриншот видео, минтранс РБ

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