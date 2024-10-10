Жителей Бурятии удивила укладка асфальта в снег

Сегодня, несмотря на падающий снег, в Бичуре началась укладка асфальта на мосту. Это вызвало недоумение местных жителей. Однако в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7» дорожники заявили, что ничего страшного в этом нет.«В соответствии с ГОСТом асфальт допускается укладывать на влажную поверхность при условии отсутствия луж. В данной ситуации асфальт укладывается на битумно-полимерную гидроизоляцию «Техноэластмост С», перед укладкой производится продувка полотна сжатым воздухом. Оставшаяся влага испаряется при укладке - температура асфальта составляет +160 градусов», - успокоили сельчан представители ГКУ «Бурятрегионавтодор».Фото: «Бичура-инфо.24/7»