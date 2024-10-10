Общество 10.10.2024 в 17:19

Жителей Бурятии удивила укладка асфальта в снег

Дорожники сказали, что ничего страшного в этом нет
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии удивила укладка асфальта в снег
Сегодня, несмотря на падающий снег, в Бичуре началась укладка асфальта на мосту. Это вызвало недоумение местных жителей. Однако в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7» дорожники заявили, что ничего страшного в этом нет.

«В соответствии с ГОСТом асфальт допускается укладывать на влажную поверхность при условии отсутствия луж. В данной ситуации асфальт укладывается на битумно-полимерную гидроизоляцию «Техноэластмост С», перед укладкой производится продувка полотна сжатым воздухом. Оставшаяся влага испаряется при укладке - температура асфальта составляет +160 градусов», - успокоили сельчан представители ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Фото: «Бичура-инфо.24/7»

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