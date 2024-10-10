В Улан-Удэ раскритиковали «Сиреневый бульвар»

Недавно в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте» появился пост, посвящённый бульвару «Сиреневый». Он находится в Железнодорожном районе, в мкр. ПВЗ. В группе заявили, что по бульвару «невозможно спокойно пройтись».

- «Сиреневый бульвар» после реконструкции в прошлом году ныне стал местом сборищ гопников. Вечерами, а темнеет теперь рано, там просто невозможно спокойно пройтись. Что они там только не вытворяют! Возле скамеек всё заплёвано, всё в мусоре; на скамейках грязь от ног; за скамейками - справляют нужду, - возмущенно перечисляет анонимный автор.

Также, по мнению горожанина, «бульвар стал более-менее симпатичным: подсветка, клумбы, арка, фонари, через каждые пол метра расставили урны, но всё вдоль и поперёк в бычках. А на скамейках чем только не занимаются. Одни крики. Разные странные личности там», - высказался пользователь соцсетей.

Другие жители Улан-Удэ отнеслись к мнению автора с юмором.

«Просто там высокодуховные личности обмениваются мнениями о новинках в сфере культуры», - высказался пользователь «ВКонтакте».

«Разруха в головах начинается! Воспитывать надо детей правильно!» - считает другой горожанин.



Фото: "Номер один"