Общество 11.10.2024 в 10:24

20-летний сержант из Бурятии погиб на спецоперации

Алексей Федотов был единственным сыном у матери
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Текст: Андрей Константинов
20-летний сержант из Бурятии погиб на спецоперации
12 октября в Бичуре пройдет прощание с 20-летним младшим сержантом Алексеем Федотовым. Он участвовал в спецоперации с мая 2023 года, был ранен, но снова вернулся в строй.

Как сообщил вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», Алексей Федотов родился в селе Бичура 4 июля 2004 года. Был единственным ребенком у матери.

Детство и юность Алексея прошли в родном селе. Педагоги, родственники, знакомые и соседи помнят его как доброго отзывчивого, всегда готовым прийти на помощь юношу.

После окончания Бичурской средней школы №3 Алексей был призван в армию, где в мае 2023 года подписал контракт и был направлен в зону СВО. В июле 2024 года его ранили, но после реабилитации он вновь вернулся в строй. 30 сентября при выполнении боевого задания Алексей погиб.

«Алексей Александрович, не смотря на юный возраст, доблестно исполнял свой воинский долг, не жалея собственной жизни. Проявляя стойкость и мужество, пал смертью храбрых, защищая Отечество. В сердцах друзей и родных он навсегда останется веселым, отзывчивым парнем, который был настоящей душой компании и настоящим другом», - рассказали в чате.

Фото: «Бичура-инфо.24/7»
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