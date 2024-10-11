Заиграевский район Бурятии становится краше

Благоустройство не всегда получается осуществить за один сезон. Однако, если люди проголосовали за какое-то место, то его методично модернизируют. Например, детская спортивная площадка под открытым небом на одном из участков частного сектора поселка Онохой.







Новая спортивная площадка в поселке Онохой очень обрадовала местных жителей



Заиграевский Онохой – это очень большой, протяженный населенный пункт. От него до Улан-Удэ – 30 минут на машине. Очень многие онохойцы ездят в столицу республики, видят, как развивается город, хотят положительных тенденций у себя. И модернизация идет.





В Новой Бряни построили детский игровой комплекс



Федеральный проект по улучшению условий жизни людей, который не первый год реализуется по всей Бурятии, стал одним из самых любимых проектов жителей республики. Какие общественные территории благоустроить решают, напомним, на рейтинговом голосовании сами граждане. Это отличительная черта проекта.Подводя в конце строительного сезона очередные итоги, люди видят, что их выбор реализован.В числе районов, где счет объектов, благоустроенных в 2024 г. идет на десятки, - Заиграевский район. Нынче там было решено провести работы на 12 общественных территориях, а также в 10 дворах. Места приложения сил и средств были разбросаны по всей территории района - от Эрхирика до Шабура и Горхона.В Эрхирике провели благоустройство площадки, предназначенной для проведения праздников и культурно-спортивных мероприятий. Она находится недалеко от здания местной администрации. Для удобства людей там сделали твердое покрытие. В этом же селе провели работу во двух дворах – в одном установили урны, скамейки, а в другом отремонтировали дворовый проезд.В Татарском Ключе обустроили беговую дорожку на общественной территории близ Дома культуры «Горняк». В Унэгэтэе уложили плитку на местной локации для проведения массовых мероприятий. Традиционно, их проводят близ здания администрации сельского поселения и жители проголосовали за улучшение этого популярного места.«Площадка - футбольно-баскетбольно-волейбольная. Начали работу в прошлом году, продолжили в этом и она еще перейдет на будущий год. Нынче там сделали малые архитектурные формы (скамейка, детская горка и т. д.), дорожки с резиновой плиткой, бордюры. Спортивная площадка получила мягкое покрытие. Освещение сделали в этом году. В следующем году будет еще одна пешеходная дорожка, озеленение и пять малых архитектурных форм. Делаем так, чтобы построенным можно сразу пользоваться. Сделали первый этап – пользуйтесь. Второй – тоже пользуйтесь. Вообще, у нас есть план мероприятий по «Комфортной городской среде» на несколько лет вперед», - рассказал Владимир Иванов, глава МО ГП «Поселок Онохой».Жители очень рады спортплощадке.«Мы не просто наблюдали, а помогали рабочим. Наша ограда превратилась в склад, где складировали инвентарь и все необходимое. Жители снабжали строителей водой, помогали как могли. У нас новый микрорайон, очень много молодых семей. От центра поселка нас отделяет железнодорожная линия и для наших детей небезопасно каждый раз в свободное время ходить в центр. И эта площадка для нас настоящее спасение. Дети перед нашими глазами, никуда им теперь не надо ходить», - отметила местная жительница Екатерина Печкина.Люди с воодушевлением отреагировали, когда надо было участвовать в рейтинговом голосовании.«Стояло два объекта на голосовании – в центре поселка и в нашем микрорайоне. Наши жители очень активно голосовали, агитировали знакомых и мы выиграли. У нас тут три улицы – Таежная, Транспортная и Заиграевская. С одной стороны железная дорога, с другой лес, сбоку кладбище и был заросший неприглядный пустырь. А сейчас на нем красивая площадка. До нее у нас была маленькая площадка. Новая и старая стоят рядом, дети ходят с одной на другую. Все рады, что теперь дети не слоняются просто так по улицам, по железной дороге», - сказала Екатерина Печкина.Народ с удовлетворением констатирует, что не забыто освещение. Летом дети на площадке до самой ночи. Да и взрослые жители то и дело собираются погонять мяч.Всего, в Онохое по проекту «Формирование комфортной городской среды» в нынешнем году вели работы по шести адресам. Кроме работ на указанной общественной территории, был уложен асфальт в дворовых проездах у пяти небольших многоквартирных домов. Эти дома расположены в одном месте, - получился один большой благоустроенный участок. По этим адресам асфальта не было никогда.В текущем сезоне на спортплощадку ушло около 1,8 млн рублей, а на асфальтирование проездов еще 750 тыс. рублей.Благодаря своей активности Онохой стал хорошим примером того, как обустраиваются сельские районы Бурятии. Недавно поселок со своим очередным проектом благоустройства «Сердце Онохоя» выиграл во Всероссийском конкурсе 50 млн рублей – тоже по линии проекта «Формирование комфортной городской среды». Выигранные средства пойдут на благоустройство в будущем году площади Победы – центральной площади Онохоя.«За последние годы в Заиграевском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроено несколько десятков дворов и общественных пространств. Благодаря этому кардинально меняется облик наших сел и городов. Поэтому мы призываем муниципальные образования активно участвовать в этих программах, в том числе и во Всероссийском конкурсе. По условиям малые города с населением более 5 тысяч жителей имеют возможность выиграть средства, как это уже получилось у Онохоя», отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК БурятииСреди других общественных территорий Заиграевского района, на которых шла работа в этом году по федеральном проекту, есть две локации возле памятников, воздвигнутых в честь земляков, сражавшихся с фашистской Германией. Это в Ильке и в Горхоне. В других селах прошли работы по устройству твердого покрытия, ограждения площадок близ ДК, КДЦ, иных мест проведения массовых мероприятий. Так, в Новой Бряни прошли работы у КДЦ «Зенит». Там сделали твердое покрытие из плитки, установили детский игровой комплекс, урны.Фото: предоставлено "Агентством Жилстройкомэнерго"