В Иволгинском районе Бурятии благоустраивают села

В одном из самых густонаселенных районов Бурятии - Иволгинском - подводят итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он является частью нацпроекта «Жилье и городская среда» за 2024 год.Проект реализуется в районе с 2017 года и уже обустроено 48 территорий. Люди активно голосуют, выбирая объекты (а также конкретные дизайн-проекты), которые им хотелось бы получить в рамках благоустройства. Чем больше голосов, тем выше шансы на то, что желаемый объект получит финансирование.Среди планов района на 2024 год было благоустроить семь общественных территорий и один двор, которые стали самыми востребованными по результатам голосования, прошедшего весной минувшего года.В селе Сотниково по улицам Медицинская и Маяковского прошли работы по обновлению детских площадок, а по улице Трактовая отремонтировали дворовую территорию у дома №8.По Маяковского был пустой земельный участок. Теперь там установили игровой комплекс, качели, а также спортивный комплекс, тренажеры и сделали велопарковку. Помимо игровой и спортивной зон, есть еще тихая зона. Перед монтажом оборудования поверхность участка выложили тротуарной плиткой, сделали бордюры, обустроили лестницы и пандус. Конечно, имеется и наружное освещение.«В следующем году в рамках второго этапа планируется провести озеленение, а также доукомплектовать пространство иными малыми архитектурными формами и арт-объектами», - отметил Игорь Киселев, глава МО СП «Сотниковское».Что касается упомянутого двора, там заменили бордюры, у дома установили металлические палисадники, деревянные скамейки, урны, фонари уличного освещения. «Строители обновили двор быстро. Очень нравится, как выглядит наш двор после ремонта», - поделились своими впечатлениями жильцы.В улусе Оронгой продолжили обустраивать новую спортивно-игровую площадку. Карусели, качели, турники, песочницу установили в прошлом году. А нынче площадку обнесли по периметру металлическими ограждениями и предусмотрели освещение, чтобы можно было играть и заниматься физкультурой допоздна. Похожая работа прошла в улусе Нурселение. На площадке, которую начали делать год назад в квартале Восточный, появилась зона для игровых видов спорта с баскетбольными щитами и волейбольными стойками. Также нанесли разметку, для безопасности играющих уложили прорезиненное покрытие. По периметру игрового поля тоже сделали ограждение.То, что в Иволгинском районе в рамках федерального проекта одна за другой строятся детские площадки, не случайно. Находясь в непосредственной близости к Улан-Удэ, он стал, пожалуй, главным центром притяжении для тех, кто решил переехать из других районов Бурятии поближе к столице. В районе много детей.«Мы рады, что появилась детская площадка, теперь ребятишкам есть где поиграть. Надеемся, это не последняя площадка у нас в селе, так как население растет постоянно», - сказала Татьяна Соколова, жительница села Каленово.В этом селе нынче тоже обустроили детскую площадку. Установили красивую качалку-балансир, карусель, песочницу для малышей. Для детей постарше предусмотрели шведскую стенку и качели. Есть скамейки, урны, ограждение - все, как надо. Площадка была построена тоже исходя из результатов волеизъявления народа на рейтинговом голосовании.В райцентре также обустроили спортивно-игровую площадку.Ну и еще одним объектом - в селе Поселье - в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году стало кладбище. Его продолжили огораживать. Кладбище там находится вблизи жилых домов, и за два года здесь поставили забор длиной более трехсот метров.Впереди у Иволгинского района новые планы в сфере благоустройства.Фото: предоставлено Агентством Жилстройкомэнерго»