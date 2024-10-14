Общество 14.10.2024 в 09:36

Нерадивого отца в Бурятии отправят в колонию за неуплату алиментов

Своей дочери он задолжал более 800 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Нерадивого отца в Бурятии отправят в колонию за неуплату алиментов

За уклонение от уплаты житель алиментов житель Кабанского района Бурятии на 5 месяцев отправится в колонию-поселение. Своей несовершеннолетней дочери он задолжал более 800 тысяч рублей.

В судебном заседании установлено, что 41-летнего мужчина по решению суда с августа 2021 года обязан уплачивать алименты своей несовершеннолетней дочери.

- Между тем, решение суда он не исполнял, за что привлекался к административной и уголовной ответственности. Имея доход и реальную возможность делать ежемесячные выплаты, он не выполнял алиментные обязательства, в связи с чем образовалась задолженность в 806 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Кабанский районный суд назначил виновному наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

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