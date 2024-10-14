В районах Бурятии появятся еще две школы. Завершается строительство школ в селе Хоринск и Кижинга. Об этом сообщил зампред правительства РБ Евгений Луковников.

- Приближаемся к завершению строительства двух школ в районных центрах республики - Хоринске и Кижинге. Сегодня проверил ход работ на объектах. У строителей есть небольшое отставание от графика, но, я думаю, они успевают наверстать и до конца года закончить все строительные работы, - говорит Евгений Луковников.













В Хоринске продолжаются работы по школьному спортзалу, в Кижинге - по благоустройству, наружным работам.

- К обеим школам нужно подключить тепло, прогреть здание и к декабрю завершить все работы по отделке, расстановке мебели и оборудования, чтобы с нового года школы были готовы к приему учеников. Процент технической готовности двух объектов - более 80%, - добавил зампред.

Обе школы рассчитаны на 176 учащихся, объем финансирования порядка 400 миллионов рублей на каждую в рамках нацпроекта «Образование».

Фото: тг-канал Евгения Луковникова