Общество 14.10.2024 в 10:13
На трассе в Бурятии образовалась пробка из фур
Большегрузы не могут проехать из-за гололеда
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ситуация на перевалах, осложненная вчера снегопадом, немного улучшилась. Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», проезд через Барской и Омулевый сейчас свободен, но гололед сохраняется. Поэтому водителей просят быть внимательными и осторожными.
Тем временем на 591-602 км федеральной трассы «Байкал» между Никольском и Хонхолоем образовалась пробка из большегрузов. Как сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7», там гололед мешает движению фур. Работы по подсыпке дорог сейчас продолжаются.
Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Тем временем на 591-602 км федеральной трассы «Байкал» между Никольском и Хонхолоем образовалась пробка из большегрузов. Как сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7», там гололед мешает движению фур. Работы по подсыпке дорог сейчас продолжаются.
Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
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