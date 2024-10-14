На трассе в Бурятии образовалась пробка из фур

В Бурятии ситуация на перевалах, осложненная вчера снегопадом, немного улучшилась. Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», проезд через Барской и Омулевый сейчас свободен, но гололед сохраняется. Поэтому водителей просят быть внимательными и осторожными.Тем временем на 591-602 км федеральной трассы «Байкал» между Никольском и Хонхолоем образовалась пробка из большегрузов. Как сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7», там гололед мешает движению фур. Работы по подсыпке дорог сейчас продолжаются.Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»