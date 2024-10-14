Общество 14.10.2024 в 10:25

Трамвайный ремонтный цех в Улан-Удэ ушел на ремонт из-за аварийности

Он обходился без капитальной починки целых 56 лет
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Текст: Елена Кокорина
Трамвайный ремонтный цех в Улан-Удэ ушел на ремонт из-за аварийности

В МУП «Управление трамвая» приступили к капитальному ремонту цеха технического обслуживания. Это первый капремонт за 56 лет – с 1968 года, момента ввода в эксплуатацию цеха.

Состояние железобетонных конструкций и смотровых канав было признано аварийным после технического обследования, проведенного ООО «Бурятгражданпроект».

– Ремонт идет сейчас, но подготовительная работа началась намного раньше. Четыре года назад мы рассмотрели этот вопрос и в 2023 году привлекли средства специального казначейского кредита. Здесь в ночь будут ремонтировать и готовить к выходу вагоны для наших пассажиров, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков во время проверки хода строительных работ.

Строители залили смотровые ямы, построили металлическую эстакаду. Сейчас готовят настил для эстакады.

– Мы большое внимание уделяем контролю качества бетона частей железобетонных конструкций. При несоответствии проводим демонтаж и монтаж новых, – отметил директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.

Мэрия Улан-Удэ уделяет особое внимание развитию трампарка, за последние годы заметно обновился подвижной состав. Закупили современные трамваи «Львята», большие двухсекционные трамваи «Богатырь». Сегодня трамваи перевозят почти 20 млн пассажиров в год и стали любимым видом общественного транспорта у горожан.

 – Трамваи – это экологичный и безопасный, удобный и быстрый вид городского транспорта. Поэтому мы будем делать все, чтобы и транспорт, и рельсовое хозяйство, и условия труда работников соответствовали стандартам, – говорит мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Сейчас здесь строят и новый гараж для автотранспорта. Наряду с трамваями идет активное обновление специального автомобильного транспорта. Новую технику надо обеспечить хорошими условиями хранения.

– Это машины подъемные, машины, которые перевозят людей, ремонтные бригады. В этом году завершаем строительство гаража на шесть машинных мест. Уделяем внимание и рельсовому хозяйству. Приступили к ремонту 250 м на ул. Геологической, Бабушкина. Там ремонт не проводился с 1975 года Трамвайные линии были волнообразными, что создавало риски внештатных ситуации. Всего мы сделали капитальный ремонт более 10 км путей за четыре года. Еще 16 км необходимо отремонтировать. С каждым годом планомерно приводим хозяйство в порядок, – отметил Игорь Шутенков.

Фото: мэрия города

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