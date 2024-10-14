Три проекта из Бурятии стали победителями Премии событийного туризма

Три проекта из Бурятии стали победителями Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024 Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Результаты конкурса объявили во время турвыставки в Иркутске.

- Отличные новости из Иркутска! Три проекта из Бурятии вошли в общенациональный финал Международной премии в области событийного туризма. Итоги защиты в финале по Сибири и Дальнему Востоку огласили 12 октября, на церемонии в рамках Международной туристической выставки-форума Интурмаркет Байкал. Поздравляю, друзья, с прекрасным результатом! И благодарю за ваш вклад в продвижение нашего региона на самых разных уровнях и площадках! - сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Международный гастрономический этно-фестиваль «Боргойская баранина» занял 1 место в номинации: Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек. Организатор фестиваля – администрация Джидинского района.

Ежегодный фестиваль «Снежная открытка» на Байкале выиграл 1 место в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении», организатор – ООО «Кумуткан»

Календарь событий Бурятии (Электронный путеводитель по событийным мероприятиям Бурятии) выиграл в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий» и занял 3 место.

Отметим, что Забайкальский край получил 7 призовых мест в конкурсе событийного туризма Russian Event Awards 2024 СФО и ДФО, Иркутская область заняла 6 призовых мест.

Фото: ТИЦ «Байкал»