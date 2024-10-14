Общество 14.10.2024 в 15:43

Жителей Бурятии ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре

Но сначала надо будет поработать шесть дней
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре

Жителей Бурятии ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре. Но перед этим придется потрудиться немного в октябре и начале ноября, а именно с 28 октября по 2 ноября, всего 6 рабочих дней.

В конце октября жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя - с 28 октября по 2 ноября. Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

Рабочий день 2 ноября будет сокращенным.

После этого россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства — воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Затем начнется четырехдневная рабочая неделя в ноябре.

Напомним, День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.

 

Фото: Минтруд РФ

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