Спасатели Бурятии передали новый автомобиль в зону СВО

Сотрудники МЧС России передали автомобиль в зону специальной военной операции.

- Для оказания помощи воинам-землякам, находящимся в зоне СВО, сотрудники Главного управления МЧС России по республике Бурятия собрали денежные средства, на которые был приобретен автомобиль УАЗ 3909, - сообщили в МЧС Бурятии.





Автомобиль был привезен в Бурятию из соседнего региона, после чего машина прошла необходимое техническое обслуживание и была доукомплектована необходимым инвентарем, запасом технических жидкостей, а также дополнительным комплектом колес повышенной проходимости.

На крышу был установлен дополнительный экспедиционный багажник.

Накануне легендарная «буханка» отправилась большегрузом в зону СВО вместе с необходимой гуманитарной помощью.

Фото: МЧС Бурятии