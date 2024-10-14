Общество 14.10.2024 в 16:49

Жители Бурятии могут помочь онкобольным детям

Для этого нужно пополнить «Шкатулку храбрости» игрушками
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут помочь онкобольным детям

Жителей Бурятии призывают пополнить «Шкатулку храбрости» для онкобольных детей (возрастное ограничение 18+).

- Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Пусть всегда буду я!» объявляет о проведении в Бурятии с 5 октября по 30 ноября 2024 ежегодной традиционной акции по сбору игрушек в «Шкатулку храбрости» - сообщили в минздраве Бурятии.

«Шкатулка храбрости» - это особое место в отделениях онкологии и гематологии Детской республиканской клинической больницы, где хранятся игрушки, которые медработники дарят детям после прохождения какой-нибудь медицинской манипуляции - пункции костного мозга, укола, наркоза, химиотерапии.

- Поскольку подобные манипуляции болезненны, то с помощью подаренной игрушки у маленьких героев хоть как-то поднимается настроение. Игрушки и канцелярия должны быть новыми, в упаковках. Будем очень благодарны за помощь! – говорят организаторы акции.

Передать можно по договорённости по тел. +7(9025)621768 - Маргарита Алексеевна, 8(950)3842943 - Екатерина.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: ru.freepik.com

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