В Бурятии начнут обучать будущих госслужащих

В Улан-Удэ откроется филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ откроется в Улан-Удэ. Об этом сообщил проректор вуза Александр Ефремов на выставке «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024. Выставка проходила в РАНХиГС 17 и 18 октября.

Более 80% представителей органов государственной власти в нашей стране – выпускники Академии, но это в основном те, кто получил второе или третье образование. Среди тех, кто выбрал свой карьерный путь в бизнесе, популярностью пользуется программа MBA.

- Президентская академия ежегодно обучает более 4,5 тысяч студентов на Дальнем Востоке. У нас есть филиалы в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Чите. Сейчас готовится к открытию представительство в Бурятии. Дальний Восток – перспективное направление развития, и его приоритет до конца 21 века обозначил Владимир Путин. И мы, как Президентская академия, следуем указанному направлению, – отметил проректор РАНХиГС Александр Ефремов.

Посетители выставки высоко оценили уровень подготовки и получаемый объем информации о Дальневосточном федеральном округе. Многие студенты отметили, что хотели бы там побывать, а некоторые рассматривают макрорегион для построения карьеры.





Бурятия представила на выставке меры государственной поддержки для молодых специалистов, крупные предприятия, вакансии и т.д. Также республика презентовала туристические достопримечательности – озеро Байкал, пешая тропа на Меркитской крепости, Иволгинский дацан, минеральные курорты Курумканского и Тункинского районов.

Напомним, цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.

Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

Фото: Фонд развития социальных инициатив