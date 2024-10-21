Вычет за дорогостоящее лечение
Вопрос: «Есть ли ограничения на вычет за очень дорогое лечение?»
Леонид Алексеевич М.
Обычный лимит расходов для социального налогового вычета с 2024 года - 150 тыс. руб. в год. Но если лечение дорогостоящее, можно вернуть НДФЛ со всей суммы, даже если она превышает это ограничение.
Перечень дорогостоящих видов лечения указан в Постановлении Правительства № 458 от 08.04.2020.
Например:
- ортопедическое лечение дефектов зубов
- лечение бесплодия
- паллиативная помощь
Чье лечение подходит для вычета:
- для себя;
- супруга;
- родителей;
- детей до 18 лет, или до 24 лет при очном обучении
Вид лечения определяет медицинская организация. Она указывает код вида лечения в справке об оплате медуслуг:
1 - обычное, с учетом лимита на год
2 - дорогостоящее, все расходы без ограничения суммы
Сколько налога можно вернуть? 13% от стоимости дорогостоящего лечения, но не более уплаченного НДФЛ за тот год, когда были оплачены медуслуги.
Если расходы больше зарплаты и весь налог за один год вернуть не получится, перенести неиспользованный остаток на следующий год нельзя. Но можно разделить расходы с супругом. Тогда каждый заявит к вычету часть дорогостоящего лечения.
Важно помнить, что вычет не предоставляется, если лечение оплачено за счет средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024.