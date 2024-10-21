Общество 21.10.2024 в 09:00

Вычет за дорогостоящее лечение

Есть ли ограничения?
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Текст: Номер один
Вычет за дорогостоящее лечение
Номер один

Вопрос: «Есть ли ограничения на вычет за очень дорогое лечение?» 

Леонид Алексеевич М.

Обычный лимит расходов для социального налогового вычета с 2024 года - 150 тыс. руб. в год. Но если лечение дорогостоящее, можно вернуть НДФЛ со всей суммы, даже если она превышает это ограничение.

Перечень дорогостоящих видов лечения указан в Постановлении Правительства № 458 от 08.04.2020.

Например:

- ортопедическое лечение дефектов зубов

- лечение бесплодия

- паллиативная помощь

Чье лечение подходит для вычета:

- для себя;

- супруга;

- родителей;

- детей до 18 лет, или до 24 лет при очном обучении

Вид лечения определяет медицинская организация. Она указывает код вида лечения в справке об оплате медуслуг:

1 - обычное, с учетом лимита на год

2 - дорогостоящее, все расходы без ограничения суммы

Сколько налога можно вернуть? 13% от стоимости дорогостоящего лечения, но не более уплаченного НДФЛ за тот год, когда были оплачены медуслуги.

Если расходы больше зарплаты и весь налог за один год вернуть не получится, перенести неиспользованный остаток на следующий год нельзя. Но можно разделить расходы с супругом. Тогда каждый заявит к вычету часть дорогостоящего лечения.

Важно помнить, что вычет не предоставляется, если лечение оплачено за счет средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024.

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