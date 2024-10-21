Гололед осложнил жизнь автомобилистам Улан-Удэ

Гололед сковал дороги после выпавшего снега в Загорске и Восточном в Улан-Удэ. Движение в этих микрорайонах сейчас сильно затруднено, особенно на подъемах и спусках.





Тем временем в мэрии города сообщили, что сотрудники Комбината по благоустройству убирают улицы и подсыпают дороги с 4:30 утра.







«Работают шесть пескоразбрасывателей, четыре трактора-щетки. Техника подсыпает в каждом районе Улан-Удэ. Дворники очищают от снега территории у остановочных павильонов, пешеходные переходы и лестничные спуски», - рассказали в мэрии.Фото: Комитет по транспорту мэрии