Основные меры социальной поддержки участникам СВО и членам их семей в Республике Бурятия

Им положены различные льготы и меры социальной поддержки:

1. Денежное довольствие. Оно является основным средством материального обеспечения военнослужащих. Состоит из месячного оклада по воинскому званию и воинской должности, из ежемесячных и иных дополнительных выплат (например, надбавок за командование воинским подразделением, за работу со сведениями, составляющими гостайну, за выслугу лет и т. п.). Положено всем участникам СВО - мобилизованным, контрактникам и добровольцам. Размер выплаты составляет не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок, например, за каждый день участия в наступательных действиях.

Единовременные выплаты:

- 400 000 ₽ – при заключении контракта о прохождении военной службы на срок не менее года;

- 500 000 ₽. - выплата от Бурятии

- 100 000 ₽ - поддержка от бизнеса

2. Всем участникам СВО положена реабилитация в Республиканском госпитале для ветеранов войн.

3. Право на внеочередное оказание медицинской помощи - участникам СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г.

4. Предоставление путевок (курсовок) в организации отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортные организации:

- детям погибших (умерших) или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики;

- детям лиц, погибших (умерших) или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы, добровольно принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.

4. Бесплатное социальное обслуживание на дому военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции, признанным инвалидами I группы вследствие военной травмы. Льгота предоставляется отделом социальной защиты населения по месту жительства.

5. Освобождение от уплаты транспортного налога на 2 года - в отношении одного легкового автомобиля, мотоцикла, мотороллера, зарегистрированного не позднее 31 декабря 2022 года (для владельцев двух и более транспортных средств, указанных в настоящем абзаце, по выбору за одно транспортное средство), в течение двух календарных лет, начиная с налогового периода 2022 года. В случае отсутствия транспортных средств участников СВО, льгота распространяется на их супругу (супруга).

6. Зачисление в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации во внеочередном порядке:

- детям погибших (умерших) или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики;

- детям лиц, погибших (умерших) или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы, добровольно принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.

7. Зачисление на обучение в профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Республики Бурятия, по программам среднего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета:

- детям погибших (умерших) или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики;

- детям лиц, погибших (умерших) или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы, добровольно принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.

Исключение - прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.

8. Оплата за счет средств республиканского бюджета полной стоимости обучения по образовательным программам высшего образования при получении ими высшего образования впервые в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования:

- детям погибших (умерших) или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики;

- детям лиц, погибших (умерших) или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы, добровольно принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.

Важно! Документы для получения данной меры нужно подать до 10 декабря текущего года подать документы. Прием ведет до Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.

9. Зачисление в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации во внеочередном порядке детям лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок от 3 месяцев и более в войсковой части 24314, в подразделениях 36-й общевойсковой армии, в войсковой части 32364 и участвующих в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.

10. Оплата за счет средств республиканского бюджета полной стоимости обучения по образовательным программам высшего образования при получении высшего образования:

- детям погибших (умерших) или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в СВО на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее - военнослужащие, сотрудники), а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики;

- детям лиц, погибших (умерших) или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы, добровольно принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

11.Обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, обучающихся в республиканских государственных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств:

- детям погибших (умерших) военнослужащих, лиц, принимавших участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины;

- детям военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации, принимающих участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины.

12. Бесплатное обеспечение горячим питанием в школах детей участников СВО.

13. Оплата питания в дошкольных учреждениях:

- детям погибших (умерших) граждан, принимавших участие в СВО;

- детям граждан, получивших инвалидность I группы вследствие увечья или заболевания, полученного в результате участия в СВО.

14. Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий для лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО (сертификат)

15. Первоочередное предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения семьям с шестью и более детьми, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении не позднее 31 июля 2022 года

16. Льгота при предоставлении земельных участков в собственность:

- однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, занятых принадлежащими им жилыми домами, a также земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду участникам специальной операции по истечении 3 лет c момента заключения такого договора.

- однократное бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность для индивидуального жилищного строительства.

17. Предоставление по желанию ежегодного отпуска в период нахождения в отпуске супруга (супруги) - участника СВО независимо от утвержденного графика отпусков.

18. Сохранение места постоянной работы за работниками, призванными на военную службу по мобилизации на срок прохождения ими военной службы по мобилизации, но не более трех месяцев со дня истечения указанного срока.

19. Ежемесячная денежная выплата в размере среднего заработка работника по последнему месту работы работникам органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям и организациям.

20. Бесплатное посещение один раз в месяц государственных музеев Республики Бурятия и государственных театров Республики Бурятия для всех ветеранов боевых действий.

21. Бесплатная юридическая помощь участникам СВО и членам их семей:

- правового консультирования в устной и письменной форме;

- составления документов правового характера;

- представления интересов в судах, органах государственной власти и местного самоуправления.

За исключением случаев, связанных с предпринимательской деятельностью указанных лиц.

22. Освобождение от взимания платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- лицам, направлявшимся для обеспечения выполнения задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а также членам их семей.

23. Освобождение от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на территории Республики Бурятия.

24. Кредитные каникулы. До конца 2024 года продлен механизм кредитных каникул для мобилизованных. Также возможно прекращение обязательств по договорам поручительства по кредитам, заключенным с участниками СВО, в случае их гибели или тяжелого ранения. Ранее кредитные обязательства по таким договорам в случае гибели участника СВО переходили к его близким - супруге, родителям или детям.