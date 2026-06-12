Общество 12.06.2026 в 15:10

В Улан-Удэ заработал чат-бот по лужам

Во время праздничных дней дежурят вакуумные машины
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ заработал чат-бот по лужам
Фото: КБУ г. Улан-Удэ

Как обещают синоптики, 13 июня, в день празднования дня города, будет кратковременный дождь, гроза. Потому 6 вакуумных машин работают и дежурят в праздничные дни. Для удобства жителей комбинат по благоустройству запустил чат-бот в MАКС для приема заявок по откачке луж. 

Теперь сообщать о проблемах можно быстро и без звонков — просто напишите в чат-бот https://max.ru/dispkbu_bot

Теги
комбинат по благоустройству

Все новости

Ожидается чрезвычайная пожарная опасность в Бурятии
12.06.2026 в 15:29
В Забайкальском крае населению разрешили ходить в леса за грибами и ягодами
12.06.2026 в 15:13
В Улан-Удэ заработал чат-бот по лужам
12.06.2026 в 15:10
Жительница Бурятии задолжала 745 тысяч за учебу
12.06.2026 в 14:38
В Улан-Удэ проходит первый фестиваль дронов
12.06.2026 в 14:34
В Бурятии создадут экотропу в природном парке Мамай
12.06.2026 в 14:01
Выиграл миллион
12.06.2026 в 13:02
Бурятский школьник получил золотой значок ТехноГТО
12.06.2026 в 12:59
Движение автотранспорта в Улан-Удэ будет изменено
12.06.2026 в 12:01
На 10 спасателей в Бурятии стало больше
12.06.2026 в 11:38
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
В Забайкальском крае населению разрешили ходить в леса за грибами и ягодами
Противопожарный режим снят в большинстве районов региона
12.06.2026 в 15:13
В Улан-Удэ проходит первый фестиваль дронов
Он стартовал в ФСК
12.06.2026 в 14:34
В Бурятии создадут экотропу в природном парке Мамай
Объявлен аукцион для будущего проекта
12.06.2026 в 14:01
Выиграл миллион
В Иркутске работник фармацевтической компании поймал удачу в лотерею
12.06.2026 в 13:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru