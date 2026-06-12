В Улан-Удэ заработал чат-бот по лужам

Как обещают синоптики, 13 июня, в день празднования дня города, будет кратковременный дождь, гроза. Потому 6 вакуумных машин работают и дежурят в праздничные дни. Для удобства жителей комбинат по благоустройству запустил чат-бот в MАКС для приема заявок по откачке луж.

Теперь сообщать о проблемах можно быстро и без звонков — просто напишите в чат-бот https://max.ru/dispkbu_bot