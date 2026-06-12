Происшествия 12.06.2026 в 14:38

Жительница Бурятии задолжала 745 тысяч за учебу

Она заплатит за расторжение договора об обучении
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Текст: Номер один
Жительница Бурятии задолжала 745 тысяч за учебу
Фото: Номер один

Суд удовлетворил иск ведомства к уроженке Еравнинского района, которая бросила учебу по собственному желанию. В Санкт-Петербурге суд обязал бывшую слушательницу Академии Следственного комитета вернуть государству более 745 тысяч рублей, потраченных на ее двухлетнее обучение, стипендию и обмундирование. Девушка отчислилась сама, нарушив условия ученического договора. 

Следственный комитет через Санкт-Петербургскую академию ведомства взыскал с бывшей магистрантки. более 745 тысяч рублей. Девушка была зачислена на бюджет на очную форму обучения, однако впоследствии решила расторгнуть ученический договор и была отчислена по собственной инициативе. 

Пункт договора обязывает студента возместить все затраты на обучение, стипендию и форменное обмундирование в случае отчисления. Сумма ущерба за два года учебы составила 745 567 рублей. В суде ответчица полностью признала иск и согласилась с требованиями. С учетом признания иска суд постановил взыскать с нее указанную сумму в полном объеме.

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