Жительница Бурятии задолжала 745 тысяч за учебу

Суд удовлетворил иск ведомства к уроженке Еравнинского района, которая бросила учебу по собственному желанию. В Санкт-Петербурге суд обязал бывшую слушательницу Академии Следственного комитета вернуть государству более 745 тысяч рублей, потраченных на ее двухлетнее обучение, стипендию и обмундирование. Девушка отчислилась сама, нарушив условия ученического договора.

Следственный комитет через Санкт-Петербургскую академию ведомства взыскал с бывшей магистрантки. более 745 тысяч рублей. Девушка была зачислена на бюджет на очную форму обучения, однако впоследствии решила расторгнуть ученический договор и была отчислена по собственной инициативе.

Пункт договора обязывает студента возместить все затраты на обучение, стипендию и форменное обмундирование в случае отчисления. Сумма ущерба за два года учебы составила 745 567 рублей. В суде ответчица полностью признала иск и согласилась с требованиями. С учетом признания иска суд постановил взыскать с нее указанную сумму в полном объеме.