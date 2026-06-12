Ожидается чрезвычайная пожарная опасность в Бурятии

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Бурятии 13 июня 5-й класс пожарной опасности: Баргузинский район. 4-й класс пожарной опасности: Закаменский район; Курумканский район; Северо-Байкальский район; Тункинский район.

Напомним, что пятый класс пожарной опасности — это чрезвычайная пожарная опасность. Он означает крайне высокие риски возникновения и быстрого распространения пожаров. Четвертый класс пожарной безопасности - высокая пожарная опасность.

МЧС РБ напоминаем, что в республике введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить открытый огонь на землях всех категорий.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.