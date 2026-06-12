В Забайкальском крае населению разрешили ходить в леса за грибами и ягодами

12 июня в большинстве районов Забайкальского края снимают особый противопожарный режим, который действовал с начала пожароопасного сезона. Как сообщает портал "Chita.ru", режим отменяют в 31 муниципальном образовании — практически по всему краю. В список попали все крупные районы: Читинский, Сретенский, Шилкинский, плюс сама Чита и посёлок Агинское. Также разрешение получили Балейский, Борзинский, Краснокаменский районы и ещё два десятка территорий.

Причина послабления — стабилизация пожароопасной обстановки. Проще говоря, дожди пошли, влажность поднялась, риск лесных пожаров снизился до приемлемого уровня. Но не везде так радужно. Три северных района остаются под строгим запретом: Тунгиро-Олёкминский, Тунгокоченский и Каларский. С отменой режима жители могут свободно посещать леса, разводить костры на дачах, жечь мусор и проводить любые работы с огнём. До этого за нарушение грозили серьёзные штрафы — до 50 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн для организаций. Власти напоминают: общие правила пожарной безопасности никто не отменял. И если погода снова испортится, режим могут вернуть в любой момент. Прошлые годы показывают — в Забайкалье это вполне реально.

Пока же население региона, благодаря Осипову, сможет пополнить запасы дикоросов в летний период. С тем. чтобы подготовиться к довольно непростым и экономически сложным временам.