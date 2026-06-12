В Улан-Удэ проходит первый фестиваль дронов

12 июня в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся первый республиканский фестиваль «Дроны Бурятии». Это событие объединило соревнования, демонстрацию беспилотных технологий и интерактивные инженерные площадки. Фестиваль был организован в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», направленного на развитие инженерных навыков, технологических компетенций и профориентации молодежи.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что дроны сегодня активно внедряются в различные сферы жизни: «Беспилотная авиация и технологии проникают в нашу жизнь всё больше. Они помогают решать задачи развития экономики, социальной сферы и общества. Для молодёжи это особенно интересно — управлять дронами не на экране, а в реальной жизни».

Программа фестиваля включала спортивные дисциплины, интерактивные зоны и выставку беспилотных систем. Гости смогли ознакомиться с современными решениями в области БПЛА — от любительских квадрокоптеров до промышленных и агродронов, используемых в реальном секторе экономики.

Зона соревнований пользовалась особой популярностью. Участники пробовали себя в управлении дронами в таких дисциплинах, как «Дрон-почтальон», «Дрон-баскетбол» и «Дрон-ралли». Эти форматы были доступны для всех, независимо от опыта, и привлекли большое количество участников разных возрастов.

Главным спортивным событием стала «Гонка дронов» — соревнования по скоростному пилотированию среди опытных спортсменов.

Особое внимание было уделено практическому применению беспилотных технологий. Представители Главного управления МЧС России по Республике Бурятия и СОБР «Барс» Росгвардии рассказали о использовании дронов в поисково-спасательных операциях, мониторинге территорий и служебной деятельности.

Герой России, кавалер трех орденов Мужества и участник Президентской программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов выразил надежду, что молодёжь будет активно участвовать в развитии беспилотных систем: «У нас в Бурятии есть все условия для этого: ресурсы, образовательные центры и люди, готовые работать в этом направлении».

Фестиваль был организован Министерством образования и науки Республики Бурятия. Его цель — популяризация беспилотной авиации, развитие инженерного мышления и привлечение молодёжи к современным технологическим профессиям.