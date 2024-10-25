Общество 25.10.2024 в 16:50

Налоговая Бурятии призывает бизнесменов выйти из тени

Получить господдержку могут только зарегистрированные предприниматели

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Текст: Служба информации "Номер один"
Налоговая Бурятии призывает бизнесменов выйти из тени

Одно из приоритетных направлений развития Бурятии – туризм. С учетом туристического потенциала региона эта отрасль способна принести в экономику и бюджет республики значительные суммы. Однако есть такие предприниматели, кто предпочитает уводить свой бизнес в тень.

Последствия такого шага известны: потребителю в случае оказания некачественных услуг сложно будет доказать факт получения услуги, предприниматели по той же причине рискуют понести убыток, например, в случае порчи имущества постояльцем. Кроме того, надо помнить о том, что на государственную поддержку поддержки в виде грантов, субсидий и т.д. могут рассчитывать только официально зарегистрированные предприниматели.

Отметим, что действующее налоговое законодательство позволяет выбрать наиболее удобный статус для ведения своей деятельности. В зависимости от объема услуг, которые предприниматель планирует оказывать, он может зарегистрировать юридическое лицо, ИП или стать самозанятым.

- Необходимо направлять предпринимательское сообщество к цивилизованной модели ведения бизнеса, поощряя добросовестных предпринимателей, и выявляя тех, кто допускает нарушения, - отмечают в УФНС по Бурятии.

Комплексный подход к побуждению предпринимателей к выходу из тени непременно даст результат. В итоге в выигрыше останутся все. Отдыхающие получат повышение качества услуг, сами предприниматели будут защищены от недобросовестных потребителей, местные жители, работающие в качестве наемных работников в этой сфере, будут защищены социально, и самое главное сельские поселения получат дополнительные средства для развития территории муниципального образования за счет налоговых поступлений от предпринимателей, работающих в сфере туризма.


Фото: "Номер один"

Теги
налоговая уфнс предприниматели туризм

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