Наркоман в Улан-Удэ попался Росгвардии во время лесных раскопок

Во время патрулирования в районе 140 квартала росгвардейцы заметили мужчину, который копал землю в лесном массиве. При виде служебного автомобиля он попытался скрыться, но был остановлен для проверки документов.

Выяснилось, что 23-летний житель Улан-Удэ нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ходе осмотра у него был обнаружен сверток, обмотанный желтой изолентой.

- Задержанного доставили в полицию. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, - сообщили в Росгвардии республики.

Фото: Росгвардия Бурятии