Общество 23.07.2026 в 09:48

Борьбу с сорняками в Улан-Удэ решили вести не для галочки

Мэр города велел усилить контроль по кошению травы
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Текст: Елена Кокорина
Борьбу с сорняками в Улан-Удэ решили вести не для галочки

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение районным администрациям усилить работу по кошению травы. Особое внимание будет уделено борьбе с сорняками, прежде всего – с полынью, которая активно растёт в летний период. Мэр подчеркнул, что борьба с дикой растительностью должна вестись системно, а не для галочки.

– Кошение надо усилить. Сейчас полынь растёт, аллергиков очень много. И решить заодно с порослью: она мешает пешеходам, портит внешний вид улиц. В прошлом году решили избавляться от неё — задача была, чтобы просто не мешала людям и не создавала неряшливого вида, — поручил мэр на планёрном совещании.

Районные администрации должны усилить: регулярное кошение травы и удаление полыни; очистку тротуаров и бордюров от поросли; контроль за качеством работ подрядчиков. За покос травы на придомовых территориях отвечают управляющие компании и ТСЖ.

Фото: мэрия города

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полынь сорняки

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