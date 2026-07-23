В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с компании полмиллиона рублей

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с местной организации почти полмиллиона рублей и перечислили их туристической компании в счёт долга. Как оказалось, предприниматель задолжал им за услуги по продаже авиа и железнодорожных перевозок.

Долг превысил 490 тысяч рублей. Суд обязал должника рассчитаться за оказанные услуги и выплатить пени за просрочку платежа.

- После того как судебное решение вступило в законную силу, исполнительный лист был передан в службу судебных приставов. Мы возбудили исполнительное производство и направили должнику требование о добровольном погашении задолженности. Однако поскольку требование в установленный срок компания добровольно не исполнила, пришлось перейти к принудительным мерам, - сообщили в УФССП по республике.

В рамках исполнительного производства были арестованы банковские счета организации-должника, а свыше 490 тысяч были переведены на счёт взыскателя.

Фото: нейросеть