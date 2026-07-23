В Бурятии сотрудник МЧС спас тонущую супружескую пару

В районной группе Бичурского района Бурятии рассказали про героя нашего времени – сотрудника МЧС Романа Конечных. Молодой человек накануне спас из реки Хилок двух тонущих человек.

Как сообщили в «Бичура-инфо. 24/7» муж с женой отдыхали на реке Хилок в окрестностях села Бичура. Во время купания мужчина, не рассчитав свои силы, попал в сильное течение реки. Увидев, что мужа сносит течением, женщина попыталась ему помочь, однако её также начало уносить сильным течением. Запутавших в ветках, она начала кричать и звать на помощь.

Крики о помощи услышал Роман, который отдыхал неподалеку. Не раздумывая, он бросился на помощь утопающим и несмотря на сильное течение и риск для собственной жизни, смог добраться до тонущих, вывести их из опасной зоны и доставить на берег.

Действия Конечных Романа Вячеславовича - пример мужества и самоотверженности, подчеркнули в районной группе.

Фото: «Бичура-инфо. 24/7»