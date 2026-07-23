В Улан-Удэ раскрыли подробности пожара с погибшей женщиной

В Улан-Удэ следователем СК устанавливаются обстоятельства гибели 70-летней женщины во время пожара, который произошел прошлой ночью в микрорайоне «Загорск» по ул. Бетховена. Предварительная версия пожара – неосторожное курение, но точную причину возгорания установят пожарно-техническое исследование и другие мероприятия.

В СК сообщили, что трое жителей дома смогли выбраться из горящего помещения через окна, получили ожоги и иные повреждения. Они госпитализированы. Следственным отделом по Железнодорожному району по данному факту проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным, в доме проживала женщина со взрослым сыном и двумя знакомыми мужчинами. Вместе они злоупотребляли спиртными напитками. 23 июля ночью возгорание заметили соседи и вызвали пожарных. Очаг находился внутри деревянных надворных построек, пристроенных к дому, которые выгорели полностью. Женщина пыталась покинуть охваченное огнем помещение через двери, но в результате отравления продуктами горения потеряла сознание возле крыльца и погибла. Трое мужчин покинули дом через окна. По предварительной версии, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В настоящее время для определения точной причины возгорания назначено; также проводятся, направленные на установление полной картины происшествия.

Фото: СК РБ