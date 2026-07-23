Общество 23.07.2026 в 11:24

В Улан-Удэ изменятся схемы движения автобусных маршрутов

Они будут носить временный характер
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ изменятся схемы движения автобусных маршрутов

С 25 июля по 1 августа в Улан-Удэ временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов. Как сообщили в Комитете по транспорту, это связано с ремонтом ливневой канализации на перекрестке улиц Советская и Ленина.

Маршруты № 3, 3А, 37 будут объезжать закрытый участок:

– в направлении улицы Советская: по улицам Ленина, Сухэ-Батора, Смолина, далее по утверждённой схеме;

– в направлении Железнодорожного района: по улицам Набережная, Шефскому подъёму, проспекту Победы, улице Ленина, далее по утверждённой схеме.

Маршруты № 27, 27 Первое поле, 37, 95 также изменят направление движения – объезд будет организован по улицам Ленина, Сухэ-Батора, Смолина с последующим выходом на утверждённые схемы.

Маршруты № 2, 15, 28, 33, 77, 80, 82 проследуют в объезд по улице Смолина, далее по утверждённым схемам.

Пассажиров просят заранее планировать поездки с учётом временных изменений.

Фото: мэрия города

Теги
смена движения

Все новости

Любовь и сим-бокс: МегаФон рассказал о новом сценарии мошенников
23.07.2026 в 17:01
В Бурятии покусанная собаками девочка получила компенсацию
23.07.2026 в 16:50
Супруги из Владивостока просят наградить спасшего их сотрудника МЧС Бурятии
23.07.2026 в 16:07
Монголию в 2026 году посетило больше китайцев, чем россиян
23.07.2026 в 15:33
«Только пожизненный срок»
23.07.2026 в 15:20
В Улан-Удэ используют новые технологии при реконструкции канализации
23.07.2026 в 14:34
В Бурятии исправительная колония громит производителя войлока
23.07.2026 в 14:04
У вора в Бурятии украли награбленное
23.07.2026 в 14:01
В Улан-Удэ сын опустошил кассу отцовского магазина
23.07.2026 в 13:32
МТС открыла для жителей Бурятии предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8
23.07.2026 в 12:40
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

Читайте также
Любовь и сим-бокс: МегаФон рассказал о новом сценарии мошенников
Схема ориентирована на одиноких женщин и мужчин
23.07.2026 в 17:01
В Бурятии покусанная собаками девочка получила компенсацию
Ей выплатили 25 тысяч рублей
23.07.2026 в 16:50
Супруги из Владивостока просят наградить спасшего их сотрудника МЧС Бурятии
Он вытащил их из бурной реки в Бичурском районе
23.07.2026 в 16:07
Монголию в 2026 году посетило больше китайцев, чем россиян
Туризм в Монголии получил новый импульс
23.07.2026 в 15:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru