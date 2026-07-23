В Улан-Удэ изменятся схемы движения автобусных маршрутов

С 25 июля по 1 августа в Улан-Удэ временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов. Как сообщили в Комитете по транспорту, это связано с ремонтом ливневой канализации на перекрестке улиц Советская и Ленина.

Маршруты № 3, 3А, 37 будут объезжать закрытый участок:

– в направлении улицы Советская: по улицам Ленина, Сухэ-Батора, Смолина, далее по утверждённой схеме;

– в направлении Железнодорожного района: по улицам Набережная, Шефскому подъёму, проспекту Победы, улице Ленина, далее по утверждённой схеме.

Маршруты № 27, 27 Первое поле, 37, 95 также изменят направление движения – объезд будет организован по улицам Ленина, Сухэ-Батора, Смолина с последующим выходом на утверждённые схемы.

Маршруты № 2, 15, 28, 33, 77, 80, 82 проследуют в объезд по улице Смолина, далее по утверждённым схемам.

Пассажиров просят заранее планировать поездки с учётом временных изменений.

Фото: мэрия города