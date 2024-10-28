Общество 28.10.2024 в 11:53

В Улан-Удэ прощаются с погибшим на СВО капитаном

Александр Никифоров был командиром роты в десантно-штурмовой бригаде
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прощаются с погибшим на СВО капитаном
Сегодня в Улан-Удэ прощаются с командиром роты, капитаном Александром Никифоровым. Кавалер двух орденов Мужества погиб в ходе спецоперации 20 октября 2024 года.

Как сообщил вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», Александр Никифоров родился 13 января 1978 года в селе Алтачей. В школе участвовал во всех мероприятиях, был душой компании, занимался спортом, играл в шахматы и футбол.

Александр рано остался без мамы, поэтому ему пришлось взять ответственность за младших сестру и брата.

В 1996 году Александра призвали на срочную службу в армию, он служил в 24-й бригаде спецназа в Кяхте. Затем отучился в школе прапорщиков в Чите. Неоднократно принимал участие в Чеченской кампании. После многих лет службы в армии вышел на пенсию в звании капитана.

В сентябре 2022 года Александра Никифорова мобилизовали на спецоперацию. Он служил в 11-й Гвардейской десантно-штурмовой бригаде в должности командира роты. Был истинным отцом и наставником своих подчинённых.

За все время службы в армии Александр был награждён медалями «За отличия в военной службе» трех степеней, медалями «За воинскую доблесть» двух степеней, медалью «За отвагу» и двумя орденами Мужества.

Александр Никифоров погиб 20 октября. Дома у него остались жена, две дочери и сын.

Фото: «Бичура-инфо.24/7»
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