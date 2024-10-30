Жителям Бурятии предлагают прийти на работу в национальном костюме. Акция пройдет 2 ноября в преддверии Дня народного единства (возрастное ограничение 18+).

- Акция «Дружба народов» пройдет 2 ноября. Участникам предлагается прийти на работу в национальном костюме, чтобы продемонстрировать уникальность и многообразие национальных культур, проживающих на территории Бурятии, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

На Театральной площади в 14:00 организуют флэшмоб (возрастное ограничение 0+). Все желающие в национальных костюмах могут присоединиться к народному бурятскому танцу «Ёхор».

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один