Общество 30.10.2024 в 14:00
7 фактов об инсульте
Их должен знать каждый
Инсульт — смертельно опасное заболевание мозга с острым нарушением кровотока в мозге.
Кровь непрерывно доставляет к тканям кислород, а также питательные вещества — они необходимы для нормальной работы клеток. Если кровь не поступает к клеткам, они начинают отмирать.
Инсульт приводит к инвалидности и/или становится причиной преждевременной смерти.
По данным мировой статистики, инсульт занимает второе место по причинам смерти в мире: за год умирает 6 млн человек.
КАК ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ
• внезапная сильная головная боль;
• тошнота и рвота;
• головокружение;
• нарушение сознания — например, неспособность распознавать или формулировать речь, реагировать на боль, галлюцинации, беспокойные движения, неадекватное поведение;
• потеря сознания;
• судороги.
Это общие симптомы инсульта. Степень выраженности зависит от места локализации и объема повреждения.
Основные симптомы инсульта зашифрованы в слове УДАР, их должен запомнить каждый:
У — улыбка. Асимметрия лица, в том числе при улыбке, является первым симптомом. Попросите человека улыбнуться, при инсульте уголок рта будет опущен;
Д — движение. Снижение мышечной силы в руке или ноге — второй признак. Попросите поднять обе руки, при инсульте это произойдет неравномерно;
А — артикуляция. Нарушение речи, от небольшой смазанности до полной невозможности разговаривать — третий признак;
Р — решение принимаем быстро. У врачей есть всего 4,5 часа, чтобы остановить гибель мозга. Если вы увидели хотя бы один из этих признаков, то немедленно звоните в скорую помощь и сообщайте, что есть подозрение на инсульт. Номер 103 или 112.
4,5 ЧАСА НА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ
Главное — не упустить время! Если у человека случился инсульт, нужно уложить его на ровную горизонтальную поверхность на спину и вызвать скорую помощь! При рвоте — немедленно повернуть на бок. Ни в коем случае не давать есть и пить (включая таблетки). Необходима немедленная госпитализация, так как у врачей есть всего лишь 4,5 часа, чтобы минимизировать последствия сосудистой катастрофы.
ДВА ТИПА ИНСУЛЬТА
Есть два вида инсультов: ишемические и геморрагические.
При ишемическом инсульте перекрывается доступ крови к участку мозга(тромбоз), а при геморрагическом происходит внутричерепное кровоизлияние. Ишемические инсульты возникают гораздо чаще, примерно в 80% случаев. Однако, при геморрагическом инсульте гораздо выше смертность, и лишь 8% людей полностью возвращаются к жизни, которую имели до инсульта.
ФАКТОРЫ РИСКА ИНСУЛЬТА
Инсульт, как правило, принято считать осложнением хронических сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, гипертоническая болезнь, различные аритмии, приводящие к образованию тромбов.
В группе риска прежде всего люди старше 60 лет, диабетики. Повышенный уровень холестерина, малоподвижный образ жизни, лишний вес и ожирение, курение, употребление алкоголя даже умеренное повышают жесткость сосудов и увеличивают риск инсульта. У курильщиков инсульт происходит в 2–3 раза чаще, чем у некурящих.
Если в семье у кого-то из близких родственников был инсульт, можно предположить наследственную предрасположенность к этому заболеванию.
Стрессы, высокая тревожность, нервные нагрузки повышают риск инсульта.
ИНСУЛЬТ МОЖЕТ ПОВТОРЯТЬСЯ
Если ранее случались эпизоды нарушения мозгового кровообращения (головокружения, обмороки) или была транзиторная ишемическая атака, риск возникновения инсульта возрастает.
По статистике, второй инсульт происходит у каждого четвертого, а самый высокий риск сохраняется в первый год. Тем, кто уже перенес инсульт, вне зависимости от возраста, необходима профилактика — для предотвращения повторного приступа.
ИНСУЛЬТ «МОЛОДЕЕТ»
Большинство из перечисленных факторов риска в ходе диспансеризации выявляются у молодых людей 30–40 лет. «Омоложение» инсульта специалисты связывают, прежде всего, с невероятным ускорением ритма жизни, в режиме которого живут именно молодые и активные, в постоянном повышении профессиональных требований, в конкуренции на рынке труда. Вследствие чего молодые жертвуют отдыхом, но «заедают» или «запивают» его неизбежный дефицит.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСУЛЬТА ВСЕ-ТАКИ ВЫЯВЛЕНЫ
1. Контролируйте показатели давления и пульса. Максимальное безопасное артериальное давление — 139 (верхнее) и 89 (нижнее). Если ваши показатели бывают выше — это повод обратиться к врачу.
У людей старше 75 лет целевые цифры артериального давления могут быть выше: в пределах 140–150 и 90 мм рт ст.
Обязательно нужно следить и за пульсом. Мерцательная аритмия провоцирует тромбообразование и увеличивает риск инсульта в 6 раз.
2. Следите за весом. Избыточный вес стараемся снизить до нормы, особенно это важно при абдоминальном ожирении (лишние килограммы скапливаются вокруг живота).
3. Оптимизируйте диету, ешьте без ограничения полезные низкокалорийные овощи и фрукты (400–500 г), снижайте потребление животных жиров, не переедайте.
4. После 40 лет ежегодно делайте ЭКГ, контролируйте уровень глюкозы и холестерина.
5. Не курите и избегайте мест, где курят. Полный отказ от курения снижает риск инсульта и инфаркта на 50%.
Ведите подвижный образ жизни.
Множество факторов риска человек может контролировать сам, но есть и такие, которые может обнаружить только врач.
Ежегодно проверяйте свое здоровье, проходите диспансеризацию и профилактический осмотр в центре здоровья. Будьте здоровы!
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия
Фото: freepik.com, инфографика пресс-службы ЦОЗиМП
Кровь непрерывно доставляет к тканям кислород, а также питательные вещества — они необходимы для нормальной работы клеток. Если кровь не поступает к клеткам, они начинают отмирать.
Инсульт приводит к инвалидности и/или становится причиной преждевременной смерти.
По данным мировой статистики, инсульт занимает второе место по причинам смерти в мире: за год умирает 6 млн человек.
КАК ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ
• внезапная сильная головная боль;
• тошнота и рвота;
• головокружение;
• нарушение сознания — например, неспособность распознавать или формулировать речь, реагировать на боль, галлюцинации, беспокойные движения, неадекватное поведение;
• потеря сознания;
• судороги.
Это общие симптомы инсульта. Степень выраженности зависит от места локализации и объема повреждения.
Основные симптомы инсульта зашифрованы в слове УДАР, их должен запомнить каждый:
У — улыбка. Асимметрия лица, в том числе при улыбке, является первым симптомом. Попросите человека улыбнуться, при инсульте уголок рта будет опущен;
Д — движение. Снижение мышечной силы в руке или ноге — второй признак. Попросите поднять обе руки, при инсульте это произойдет неравномерно;
А — артикуляция. Нарушение речи, от небольшой смазанности до полной невозможности разговаривать — третий признак;
Р — решение принимаем быстро. У врачей есть всего 4,5 часа, чтобы остановить гибель мозга. Если вы увидели хотя бы один из этих признаков, то немедленно звоните в скорую помощь и сообщайте, что есть подозрение на инсульт. Номер 103 или 112.
4,5 ЧАСА НА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ
Главное — не упустить время! Если у человека случился инсульт, нужно уложить его на ровную горизонтальную поверхность на спину и вызвать скорую помощь! При рвоте — немедленно повернуть на бок. Ни в коем случае не давать есть и пить (включая таблетки). Необходима немедленная госпитализация, так как у врачей есть всего лишь 4,5 часа, чтобы минимизировать последствия сосудистой катастрофы.
ДВА ТИПА ИНСУЛЬТА
Есть два вида инсультов: ишемические и геморрагические.
При ишемическом инсульте перекрывается доступ крови к участку мозга(тромбоз), а при геморрагическом происходит внутричерепное кровоизлияние. Ишемические инсульты возникают гораздо чаще, примерно в 80% случаев. Однако, при геморрагическом инсульте гораздо выше смертность, и лишь 8% людей полностью возвращаются к жизни, которую имели до инсульта.
ФАКТОРЫ РИСКА ИНСУЛЬТА
Инсульт, как правило, принято считать осложнением хронических сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, гипертоническая болезнь, различные аритмии, приводящие к образованию тромбов.
В группе риска прежде всего люди старше 60 лет, диабетики. Повышенный уровень холестерина, малоподвижный образ жизни, лишний вес и ожирение, курение, употребление алкоголя даже умеренное повышают жесткость сосудов и увеличивают риск инсульта. У курильщиков инсульт происходит в 2–3 раза чаще, чем у некурящих.
Если в семье у кого-то из близких родственников был инсульт, можно предположить наследственную предрасположенность к этому заболеванию.
Стрессы, высокая тревожность, нервные нагрузки повышают риск инсульта.
ИНСУЛЬТ МОЖЕТ ПОВТОРЯТЬСЯ
Если ранее случались эпизоды нарушения мозгового кровообращения (головокружения, обмороки) или была транзиторная ишемическая атака, риск возникновения инсульта возрастает.
По статистике, второй инсульт происходит у каждого четвертого, а самый высокий риск сохраняется в первый год. Тем, кто уже перенес инсульт, вне зависимости от возраста, необходима профилактика — для предотвращения повторного приступа.
ИНСУЛЬТ «МОЛОДЕЕТ»
Большинство из перечисленных факторов риска в ходе диспансеризации выявляются у молодых людей 30–40 лет. «Омоложение» инсульта специалисты связывают, прежде всего, с невероятным ускорением ритма жизни, в режиме которого живут именно молодые и активные, в постоянном повышении профессиональных требований, в конкуренции на рынке труда. Вследствие чего молодые жертвуют отдыхом, но «заедают» или «запивают» его неизбежный дефицит.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСУЛЬТА ВСЕ-ТАКИ ВЫЯВЛЕНЫ
1. Контролируйте показатели давления и пульса. Максимальное безопасное артериальное давление — 139 (верхнее) и 89 (нижнее). Если ваши показатели бывают выше — это повод обратиться к врачу.
У людей старше 75 лет целевые цифры артериального давления могут быть выше: в пределах 140–150 и 90 мм рт ст.
Обязательно нужно следить и за пульсом. Мерцательная аритмия провоцирует тромбообразование и увеличивает риск инсульта в 6 раз.
2. Следите за весом. Избыточный вес стараемся снизить до нормы, особенно это важно при абдоминальном ожирении (лишние килограммы скапливаются вокруг живота).
3. Оптимизируйте диету, ешьте без ограничения полезные низкокалорийные овощи и фрукты (400–500 г), снижайте потребление животных жиров, не переедайте.
4. После 40 лет ежегодно делайте ЭКГ, контролируйте уровень глюкозы и холестерина.
5. Не курите и избегайте мест, где курят. Полный отказ от курения снижает риск инсульта и инфаркта на 50%.
Ведите подвижный образ жизни.
Множество факторов риска человек может контролировать сам, но есть и такие, которые может обнаружить только врач.
Ежегодно проверяйте свое здоровье, проходите диспансеризацию и профилактический осмотр в центре здоровья. Будьте здоровы!
Записаться на бесплатное обследование можно по телефону 377–300.
Фото: freepik.com, инфографика пресс-службы ЦОЗиМП
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