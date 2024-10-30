7 фактов об инсульте

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Инсульт — смертельно опасное заболевание мозга с острым нарушением кровотока в мозге.Кровь непрерывно доставляет к тканям кислород, а также питательные вещества — они необходимы для нормальной работы клеток. Если кровь не поступает к клеткам, они начинают отмирать.Инсульт приводит к инвалидности и/или становится причиной преждевременной смерти.По данным мировой статистики, инсульт занимает второе место по причинам смерти в мире: за год умирает 6 млн человек.• внезапная сильная головная боль;• тошнота и рвота;• головокружение;• нарушение сознания — например, неспособность распознавать или формулировать речь, реагировать на боль, галлюцинации, беспокойные движения, неадекватное поведение;• потеря сознания;• судороги.Это общие симптомы инсульта. Степень выраженности зависит от места локализации и объема повреждения.Основные симптомы инсульта зашифрованы в слове УДАР, их должен запомнить каждый:У — улыбка. Асимметрия лица, в том числе при улыбке, является первым симп­томом. Попросите человека улыбнуться, при инсульте уголок рта будет опущен;Д — движение. Снижение мышечной силы в руке или ноге — второй признак. Попросите поднять обе руки, при инсульте это произойдет неравномерно;А — артикуляция. Нарушение речи, от небольшой смазанности до полной невозможности разговаривать — третий признак;Р — решение принимаем быстро. У врачей есть всего 4,5 часа, чтобы остановить гибель мозга. Если вы увидели хотя бы один из этих признаков, то немедленно звоните в скорую помощь и сообщайте, что есть подозрение на инсульт. Номер 103 или 112.Главное — не упустить время! Если у человека случился инсульт, нужно уложить его на ровную горизонтальную поверхность на спину и вызвать скорую помощь! При рвоте — немедленно повернуть на бок. Ни в коем случае не давать есть и пить (включая таблетки). Необходима немедленная госпитализация, так как у врачей есть всего лишь 4,5 часа, чтобы минимизировать последствия сосудистой катастрофы.Есть два вида инсультов: ишемические и геморрагические.При ишемическом инсульте перекрывается доступ крови к участку мозга(тромбоз), а при геморрагическом происходит внутричерепное кровоизлияние. Ишемические инсульты возникают гораздо чаще, примерно в 80% случаев. Однако, при геморрагическом инсульте гораздо выше смертность, и лишь 8% людей полностью возвращаются к жизни, которую имели до инсульта.Инсульт, как правило, принято считать осложнением хронических сердечно­-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, гипертоническая болезнь, различные аритмии, приводящие к образованию тромбов.В группе риска прежде всего люди старше 60 лет, диабетики. Повышенный уровень холестерина, малоподвижный образ жизни, лишний вес и ожирение, курение, употребление алкоголя даже умеренное повышают жесткость сосудов и увеличивают риск инсульта. У курильщиков инсульт происходит в 2–3 раза чаще, чем у некурящих.Если в семье у кого-­то из близких родственников был инсульт, можно предположить наследственную предрасположенность к этому заболеванию.Стрессы, высокая тревожность, нервные нагрузки повышают риск инсульта.Если ранее случались эпизоды нарушения мозгового кровообращения (головокружения, обмороки) или была транзиторная ишемическая атака, риск возникновения инсульта возрастает.По статистике, второй инсульт происходит у каждого четвертого, а самый высокий риск сохраняется в первый год. Тем, кто уже перенес инсульт, вне зависимости от возраста, необходима профилактика — для предотвращения повторного приступа.Большинство из перечисленных факторов риска в ходе диспансеризации выявляются у молодых людей 30–40 лет. «Омоложение» инсульта специалисты связывают, прежде всего, с невероятным ускорением ритма жизни, в режиме которого живут именно молодые и активные, в постоянном повышении профессиональных требований, в конкуренции на рынке труда. Вследствие чего молодые жертвуют отдыхом, но «заедают» или «запивают» его неизбежный дефицит.1. Контролируйте показатели давления и пульса. Максимальное безопасное артериальное давление — 139 (верхнее) и 89 (нижнее). Если ваши показатели бывают выше — это повод обратиться к врачу.У людей старше 75 лет целевые цифры артериального давления могут быть выше: в пределах 140–150 и 90 мм рт ст.Обязательно нужно следить и за пульсом. Мерцательная аритмия провоцирует тромбообразование и увеличивает риск инсульта в 6 раз.2. Следите за весом. Избыточный вес стараемся снизить до нормы, особенно это важно при абдоминальном ожирении (лишние килограммы скапливаются вокруг живота).3. Оптимизируйте диету, ешьте без ограничения полезные низкокалорийные овощи и фрукты (400–500 г), снижайте потребление животных жиров, не переедайте.4. После 40 лет ежегодно делайте ЭКГ, контролируйте уровень глюкозы и холестерина.5. Не курите и избегайте мест, где курят. Полный отказ от курения снижает риск инсульта и инфаркта на 50%.Ведите подвижный образ жизни.Множество факторов риска человек может контролировать сам, но есть и такие, которые может обнаружить только врач.Ежегодно проверяйте свое здоровье, проходите диспансеризацию и профилактический осмотр в центре здоровья. Будьте здоровы!Фото: freepik.com, инфографика пресс-­службы ЦОЗиМП