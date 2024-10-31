Хлеб с маслом стал менее доступен для жителей Бурятии

Сливочное масло в республике полностью повторяет курс американского доллара к рублю. Он вырос по отношению к отечественной валюте на 25% с июня этого года (до 97 рублей за доллар). Точно так же выросла и стандартная пачка сливочного масла - на четверть. Масло не закупается за доллары или евро, так почему же настолько резко подорожал в 2024 году этот популярный народный продукт?По данным Росстата, средняя стоимость килограмма сливочного масла на 7 октября 2024 года составила 1040 рублей. Год к году цены выросли на 25,9%. В августе и сентябре рост составил 7,98%, а в первую неделю октября — еще 1,6%.Всего же за три года сливочное масло в Бурятии подорожало в три раза. Если в 2020 году масло (200 грамм) стоило 100 рублей, то сейчас стоимость пачки превысила 300 рублей.- Нарисовать два нуля к тройке производителям мешает некая маркетинговая усталость покупателей от роста цен, поскольку потребители не приемлют таких резких скачков, - говорит предприниматель из Улан-Удэ Баир Будаев. - Поэтому производители в этом году снизили объемы пачек масла с 200 грамм до 180 и даже до 160. Это позволило поднять цену масла всего лишь в среднем на 50 рублей - до 279 рублей. Кстати, эта цена в 279 рублей фигурирует на многих ценниках сливочного масла в Бурятии.Предприниматель отмечает, что речь идет о настоящем сговоре между торговыми сетями и производителями. Поскольку цена пачки в 180 грамм в размере 279 рублей присутствует на огромном количестве брендов совершенно разных производителей.При этом население республики никак не хочет переходить на покупку масла из растительного и пальмового сырья. Хотя такая пачка «сливочного масла» стоит всего 50 рублей. В каталогах супермаркетов подобные спреды (пищевой мусор) присутствуют, но в очень малом ассортименте.- Люди готовы вообще отказаться от сливочного масла, если цена превысит 300 рублей за 160 грамм, а продукты с заменителями молочного жира (ЗМЖ) покупать не будут, - продолжает предприниматель.Тем не менее опасения, что в Бурятии может возникнуть дефицит качественного масла, весьма реальны.Так, крупные производители сливочного масла начали уведомлять федеральные торговые сети о том, что приостанавливают производство или сокращают отгрузки этой продукции: это касается товаров марок «Простоквашино», «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское» и др. Причина, как утверждает бизнес, — дефицит сырья и растущие издержки. Об этом сообщают «Известия».В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что в целом дефицита сливочного масла розничные сети сейчас не фиксируют.Крупные изготовители молочной продукции с лета этого года начали сокращать производство сливочного масла или приостанавливать отгрузки товара торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию.Так, бывшее подразделение Danone — компания H&N (бренд «Простоквашино») - уведомила ретейлеров, что временно останавливает отгрузки масла сливочного 72,5% жирности и 82% с 1 сентября. Производитель указал, что переработчики молока «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% - накопительная инфляция в первом полугодии и 46% - за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого». Такая же проблема возникла и с маслом: по данным компании, оно подорожало на 48% и 55% соответственно.Ключевые факторы, которые повлияли на этот процесс, уточняется в документе, — низкий уровень запасов, рост цен на масло на мировом рынке, а также небольшое содержание жира в закупаемом молоке-сырье и повышенный спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий.Есть и другие примеры: с 1 октября «Милком» приостановил производство масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко», а также существенно сократил изготовление продуктов марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». Ограничил объем поставок и молочный комбинат «Альметьевский», лимитировал поставки «Ирбитский молочный завод». Предупредили о перебоях в поставках «Молкомбинат Кунгурский» и «Северное молоко». Приостановили выполнение заказов производители «Агросила» и «Ярмолпродукт», лимитировал поставки «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат». Причиной все компании называют дефицит сырья. Соответствующие уведомления уже направлены в торговые сети.Поэтому натуральное сливочное масло стало цениться очень высоко и вызвало волну краж пачек из супермаркетов. Об этом сообщают СМИ, причем для того, чтобы противостоять расхитителям, в некоторых магазинах стали выкладывать на прилавках лишь витринные образцы, также масло начали упаковывать в антикражные пластиковые устройства.Экс-министр экономики РБ, председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова полагает, что «если не спадет ажиотажный спрос из-за подорожания, то сливочное масло исчезнет с прилавков магазинов. Вся причина в резком росте цен на сливочное масло, хотя этим продуктом на год не запасешься, да и это скоропортящийся продукт».Обычно рост цен связан с нехваткой продукции, но производители и ретейлеры в один голос утверждают, что дефицита масла сегодня нет.Цены на сливочное масло «возможно, вырастут еще на 20%, это связано с ростом себестоимости. Растет стоимость молока, переработки, логистических услуг, упаковки, заработной платы».- Жителям Бурятии не нужно бояться дефицита масла, поскольку, если будет дефицит, то в ноябре-декабре продукт поступит из Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Ирана и Индии. Также, несмотря на рост цен, они не станут вдвое больше нынешних. Так как сливочное масло относится к социально значимым продуктам, то для стабилизации цены на сливочное масло правительство России отслеживает ситуацию на рынке молочной продукции и в торговых сетях, - заявила Татьяна Думнова.Кроме того, по словам эксперта, федеральные торговые сети продолжат политику сдерживания цен на социально значимые товары.Для усиления эффекта, по ее словам, необходимо проанализировать маржинальность всех участников товаропроводящей цепочки, синхронизировать совместные усилия производителей и торговли, отталкиваясь от объективных данных. Торговые сети вслед за поставщиками должны снижать наценку.- Полагаю, что вводить предельно допустимую розничную стоимость сливочного масла не нужно. Так как ограничение приведет к спекуляциям и отсутствию товара на полке, - убеждена она.Как отмечается, Бурятия пока не сможет закрыть потребности по маслу за счет собственного производства, прежде всего из-за нехватки сырья и средств для закупа его у населения и сельхозпредприятий. По данным Бурятстата, мы обеспечиваем себя молоком и молочной продукцией лишь на 48,6%. Сегодня в Бурятии молочный скот содержат шесть сельхозорганизаций, около 100 КФХ и ИП, львиная доля приходится на личные подсобные хозяйства. Состояние большинства молочно-товарных ферм характеризуется высокой моральной и физической изношенностью, слабым техническим оснащением. Мощность производства агрохолдинга «Молоко Бурятии» составляет 100 тонн молока в сутки, которых недостаточно для производства сливочного масла (на 1 кг масла требуется 25 литров жирного молока).Таким образом, на рынке молочной продукции разгорается серьезный кризис и производства, и сбыта. Несмотря на то, что сливочное масло массово не импортируется в Россию за конвертируемую валюту, обесценивание рубля из-за использования импортного оборудования, запчастей и упаковки делает производство и продажу этого высококалорийного продукта весьма дорогим для потребителей. Соответственно, риски того, что производители начнут постепенно замещать коровьи сливки на индонезийское пальмовое масло весьма высоки. И пока в стране действует лозунг «пушки вместо масла», а ЦБ постоянно задирает ставку рефинансирования, делая кредиты безумно дорогими для производителей, производство товаров народного потребления в ближайшей перспективе будет страдать.Фото: «Номер один»