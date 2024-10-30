Путь домой

В Бурятии постепенно растет число участников спецоперации, которые после долгого отсутствия возвращаются домой, в свои семьи. Нахождение в боевых, экстремальных условиях, где военнослужащие сталкиваются с опасностью для жизни, может привести к развитию посттравматического стрессового расстройства. Возвращаются и с ранениями. Насколько готово общество и семьи обеспечить им возможности интеграции в мирную жизнь, помочь с тем, чтобы физические и душевные травмы наших земляков поскорее исцелялись.

В России ежегодно выделяются значительные средства на лечение и реабилитацию раненых участников СВО. Действует целый пакет льгот для них и членов их семей, среди которых и сохранение прежнего места работы. Разработаны программы, позволяющие найти новое занятие после возвращения в республику. К примеру, получение нового образования, участие в федеральной программе «Время Героев».

Отдельное направление работы – оказание психологической помощи. И особенно сложно придется тем семьям, где главы семейств придут с ранениями, контузиями, а также с посттравматическим синдромом — ПТСР. Ведь память о перенесенных стрессах у многих солдат вызывает тревожность, кошмары, депрессию, панические атаки, агрессию и суицидальные мысли. И тогда возвращение к мирной жизни и социализация будут проходить намного сложнее, как для самого бойца, так и для его семьи.

Своевременное обращение за квалифицированной психологической помощью поможет комфортной реабилитации. Сегодня такую помощь оказывают в Республиканском психоневрологическом диспансере и Фонде «Защитники Отечества».

Преодолевать такие серьезные диагнозы, исцеляться помогают, в том числе и спортивные тренировки. Заслуженный тренер России Николай Тетерин сегодня тренирует в Бурятии раненых бойцов. С тем, чтобы они через спорт смогли найти себя, найти новые смыслы уже мирной жизни. Нам удалось встретиться и поговорить с одним из учеников тренера - Эрдэмом (фамилию мы не указываем по понятным причинам. Ред.).

Он воевал на Донбассе, получил серьезное осколочное ранение руки и лица. Как результат его комиссовали, третья группа инвалидности. По словам Эрдэма, его вдохновили на занятия спортивным плаваньем и велогонками российский параспортсмен, велогонщик двукратный чемпион летних Паралимпийских игр 2020 в Токио Михаил Асташов, уроженец Тарбагатайского района и воспитанник тренера Николая Тетерина.

Напомним, что Михаил Асташов родился без рук и без ног, но благодаря верному выбору пути и упорным тренировкам смог стать Параолимпийским чемпионом!

- Я Михаилу, когда он пришел ко мне заниматься, сказал, что я не обещаю, что у тебя отрастут ноги и руки, но сделаю все, чтобы у тебя выросли крылья, - рассказывает тренер чемпиона. - Целями наших тренировок было укрепление мышечного корсета, умение преодолевать трудности и спортивные достижения. Сейчас я занимаюсь с ребятами, получивших ту или иную группу инвалидности, с тем, чтобы они получили возможность, как, например, Эрдэм, стать не только спортсменом, но и в будущем - тренером.

По словам тренера, одним спортом трудно добиться результата, важна психологическая подготовка и особенно роль семьи, как надежного тыла.

- Я очень рад, когда Эрдэм на тренировки иногда приходит со своей женой. У него есть сын, который видит, что его отец, несмотря на ранения, идет к цели и достигает первых результатов, - отмечает он.

По его словам, он знает примеры, когда раненые бойцы, пришедшие с СВО, не ощущали поддержки семей и в результате военные травмы усугубляли их психологическое состояние.

- И в одних случаях такими ситуациями должны заниматься психиатры, в других – психологи, - считает улан-удэнский семейный психолог Агата Родионова.

- Очень многое зависит от женщины, ведь проблемы с доверием, страх осуждения и другие концепты, возникающие в такой паре, мешают выражать свои права и свои потребности в отношениях, - продолжает Агата Родионова. - И если пара испытала долгую разлуку, ранения мужа и другие удары, то без психологической помощи справиться крайне проблематично.

При этом одной из главных сложностей при работе с мужчинами, бывшими участниками спецоперации - убедить их обратиться за профессиональной помощью. Чаще всего проблемы в отношениях не признаются, как психологическая проблема, и они от помощи отказываются. Признать наличие проблемы и попросить о помощи – это признак не слабости, а силы человека, это способ решить проблему со специалистом. Причем чаще всего речь идет не о разовом посещении типа- пришел- поговорил- полегчало. Результаты становятся видимыми лишь при системной работе.

По словам психолога, в работе с такими парами очень важна ранняя диагностика, системная семейная терапия и самое важные - ответственность за результат лежит не только на психологе, но и прежде всего на той паре, которая обратилась за помощью!

Помощь в адаптации к мирной гражданской жизни должна оказываться комплексно. Ведь мы помним, как после афганской и чеченской войн ветераны признавались, что они не могли получить бесплатную медицинскую и психологическую помощь, у них возникали проблемы с трудоустройством, поскольку работодатели, узнав об их военном опыте, боялись брались брать их на работу. Сегодня же государство разработало пакет комплексных мер, которые позволяют бывшим участникам СВО пройти реабилитацию, найти новое занятие, чувствовать себя нужны и приносить пользу обществу.

Добавим, что три автономные некоммерческие организации: «Ценим жизнь», «Соратник» и «Гагара» недавно подготовили для жен участников СВО инструкцию с целью максимально упростить задачу по реадаптации мужчин.

Вот некоторые из них.

Подготовьтесь к встрече, расширьте свою информированность. В специализированной литературе достаточно материалов об изменениях, которые наблюдаются у бойцов. Основная мысль: они возвращаются другими, и близким нужно быть готовыми это принять.

Слушайте его. Если ему важно высказаться – слушайте с искренним интересом, советуют психологи. Если нужно будет говорить что-то в ответ, задумайтесь, «какую роль вы вложили в голос – учительницы, надзирателя или любящей жены».

Поддерживайте его увлечения. В частности, авторы памятки рекомендуют женам посещать с мужьями спортивные матчи.

Помогите в быту. Психологи некоммерческих организаций говорят, что жена должна по возможности подключать мужа к выполнению дел по дому, чтобы он чувствовал себя сопричастным к ведению хозяйства. При этом, по словам специалистов, важно не переборщить: «Например, если он взялся пылесосить, вы приготовьте кофе и пригласите его отдохнуть».

Заботьтесь о себе. «Выделите время для себя, своего физического и эмоционального благополучия, это могут быть теплая ванна, книга, фильм или массаж – все, что вас порадует»

Выражайте свою любовь. В памятке говорится, что женщина должна чаще напоминать вернувшемуся с СВО мужу, что любит его.





Где можно получить психологическую помощь?

Психологическую помощь можно получить в городских поликлиниках Улан-Удэ, центральных районных больницах, фонде «Защитники Отечества».

Фонд «Защитники Отечества»

г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61 «а»

8 (3012) 37-99-95 | пн-пт 9:00 - 18:00; сб 9:00 - 13:00





Республиканский психоневрологический диспансер

г. Улан-Удэ, ул. Рабочая,1 «а»

8 (3012) 37-20-66; 26-66-04 | пн-пт 8:00 - 15:30

ул. Модогоева, 1 «а»

8 (3012) 21-19-86 | пн-пт 8:00 - 16:00





Кабинеты медико-психологического консультирования в городских поликлиниках и центральных районных больницах, адреса и телефоны указаны по ссылке.

Республиканский наркологический диспансер (если вы заметили тенденцию к злоупотреблению алкоголем, никотином, наркотиками).

г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 44

8 (3012) 42-60-33 | пн-пт 8:00 - 15:30

8 (924) 456-59-11 (телефон доверия)

Телефоны доверия:

8 (3012) 668-311, Республиканский психоневрологический диспансер

8 (800) 250-18-59, Горячая линия психосоциальной поддержки Красного креста

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