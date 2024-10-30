Общество 30.10.2024 в 16:38
Студентам московского педуниверситета рассказали о Бурятии
Они могут пополнить кадровый потенциал республики
Текст: Иван Иванов
Московский педагогический государственный университет (МПГУ) стал очередным столичным вузом, который принимает в своих стенах интерактивную выставку «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» (6+).
О перспективах, которые открываются для студентов в Дальневосточном федеральном округе, рассказала проректор по дополнительному образованию МПГУ Дарья Кудрявцева.
«Дальний Восток сегодня — это динамично развивающийся регион России, где создаются уникальные условия для профессионального и социального развития. На Дальнем Востоке созданы все условия для молодых специалистов и семей, что делает этот регион привлекательным для жизни и работы. Выставка предоставляет отличную возможность ознакомиться с различными отраслями, которые помогут стать настоящими профессионалами», - отметила она.
Бурятия на экспозиции представляет меры государственной поддержки для молодых специалистов, крупные предприятия, вакансии и т.д. Кроме социального и экономического потенциала, на выставке показаны туристические достопримечательности. В разделе республики это – Байкал, пешая тропа на Меркитской крепости, Иволгинский дацан, минеральные курорты Курумканского и Тункинского районов.
В МПГУ обучается более 26 тысяч студентов из всех 89 субъектов России, в том числе более 500 студентов с Дальнего Востока. Важная цель вуза — возвращение выпускников на родину для укрепления кадрового потенциала региона. В этом направлении активно развиваются партнерские программы с дальневосточными вузами, позволяющие студентам проходить практику и участвовать в совместных проектах.
Напомним, цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.
Проект реализован при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».
С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.
О перспективах, которые открываются для студентов в Дальневосточном федеральном округе, рассказала проректор по дополнительному образованию МПГУ Дарья Кудрявцева.
«Дальний Восток сегодня — это динамично развивающийся регион России, где создаются уникальные условия для профессионального и социального развития. На Дальнем Востоке созданы все условия для молодых специалистов и семей, что делает этот регион привлекательным для жизни и работы. Выставка предоставляет отличную возможность ознакомиться с различными отраслями, которые помогут стать настоящими профессионалами», - отметила она.
Бурятия на экспозиции представляет меры государственной поддержки для молодых специалистов, крупные предприятия, вакансии и т.д. Кроме социального и экономического потенциала, на выставке показаны туристические достопримечательности. В разделе республики это – Байкал, пешая тропа на Меркитской крепости, Иволгинский дацан, минеральные курорты Курумканского и Тункинского районов.
В МПГУ обучается более 26 тысяч студентов из всех 89 субъектов России, в том числе более 500 студентов с Дальнего Востока. Важная цель вуза — возвращение выпускников на родину для укрепления кадрового потенциала региона. В этом направлении активно развиваются партнерские программы с дальневосточными вузами, позволяющие студентам проходить практику и участвовать в совместных проектах.
Напомним, цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.
Проект реализован при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».
С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.
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