Озеро Котокель стало чище

В Прибайкальском районе Бурятии подходит к финалу третий — заключительный этап государственного контракта по улучшению экологического состояния озера Котокель. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», в которые Бурятия в 2022 году вошла для предотвращения загрязнения, засорения и истощения этого уникального водного объекта.

Национальный приоритет

«Вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности входят в число общенациональных приоритетов России. Национальный проект «Экология», профильные федеральные программы и экологические акции в регионах преследуют именно такие задачи», — отметил в своем письме-обращении к участникам Х Невского международного экологического конгресса Владимир Путин.

Президент назвал экологическую безопасность одним из национальных приоритетов России: «Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное, на здоровье и качество жизни миллионов людей», — сказал глава государства.

Нуждалось в защите и озеро Котокельское (Котокель), признанное памятником природы водных объектов Бурятии. Расположенное на восточном побережье среднего Байкала, между устьями рек Турка и Кика в Прибайкальском районе, озеро площадью около 67 кв.км имеет малый удельный водосбор и является слабопроточным водоемом. В него впадают река Коточик, несколько ручьев и ключей, а вытекает протока Исток. Через систему рек Исток — Коточик — Турка общей протяженностью 15 километров Котокель и имеет связь с озером Байкал.

Как это было

Для рекреации побережье Котокеля начало активно использоваться с 70-х годов. На его берегах располагалось около 40 туристических баз, домов отдыха и санаторий «Байкальский бор». Вокруг озера сосредоточилось более 35 учреждений отдыха и туризма.

В июле 2008 года на озере отмечены факты массовой гибели рыбы, а также зарегистрированы случаи заболевания людей, связанные с употреблением ее в пищу. И до сего времени причины сложившейся ситуации на озере не установлены. С 2009 года на основании постановления главного санитарного врача по Бурятии на Котокеле были введены ограничительные мероприятия, находившиеся там базы отдыха приостановили свою деятельность. В том же году правительство Бурятии утвердило межведомственный план комплексных мероприятий по выявлению причин и ликвидации сложившейся экологической и биологической ситуации на озере. В соответствии с рекомендациями ученых Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, в рамках комплекса мер по предотвращению истощения водоема и создания условий его самоочищения проведены мероприятия по улучшению водообеспеченности Котокеля. В частности, в 2011-2012 годах за счет федеральных субвенций проведены работы по расчистке русел реки Коточик и протоки Исток.

- Выполненные мероприятия позволили улучшить водообмен озера, - комментируют в министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии. — По результатам обследования Котокеля в июне 2018 года установлено значительное повышение уровня воды в озере. А в 2022 году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» был заключен государственный контракт по «Улучшению экологического состояния озера Котокельское».

Эффективные технологии

Два предыдущих этапа госконтракта были завершены специалистами в 2023 году, по их результатам расчищено более 30 тысяч кв.м акватории и разработано свыше 2,5 тысячи куб.м донного грунта в обезвоженном состоянии.





- Реализация комплекса мер на озере Котокель вызвана необходимостью улучшения его экологического состояния, предотвращения заболачивания, очистки мелководья озера и береговой полосы от камыша, рогоза и другой отмершей растительности в местах массового отдыха людей, — комментирует министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева. — Природоохранные мероприятия направлены на исключение деградации водоема, восстановление его способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных экосистем.

По словам министра, извлеченный при помощи многофункционального комплекса (земснаряда «Botsman 03») грунт подавался в размещенные здесь же на берегу геотубы для последующего обезвоживания.

- Геотубы - это оптимальное решение для обезвоживания извлекаемых донных отложений, поскольку материал, из которого они изготовлены, обладает высоким коэффициентом фильтрации, что значительно сокращает сроки процесса обезвоживания, - уточнила Наталья Тумуреева.

Мероприятия, включенные в третий этап реализации госконтракта, начались на озере с 1 июля и должны завершиться к 1 ноября. В текущем году контрактом было предусмотрено дальнейшее изъятие илистого грунта со дна Котокеля с помещением донных отложений в геотубах для обезвоживания. Запланированный в третьем этапе объем донных отложений, а это порядка 40 тысяч кубометров, был успешно извлечен к исходу первой декады октября, и обезвожен в геотубах в объеме 5,6 тысячи кубометров.

Отмечается, что стоимость всех трех этапов государственного контракта составляла 27,5 миллиона рублей. В течение срока исполнения контракта подрядчик расчистил озеро на площади 3,9 км, изъял донные отложения с 6,5 га, провел процесс их обезвоживания, провел другие работы, способствующие очищению водоема.

Фото: скриншот видео, минприроды Бурятии