Бурятию захлестнул бум пластических операций

На сегодняшний день пластическая хирургия в России развивается стремительными темпами, не отстает и Бурятия. Если раньше за «улучшайзингом» жительницы республики ездили преимущественно в Южную Корею или в Москву, то сейчас пластику освоили и в Улан-Удэ. Причем как коммерческая клиника «Диамед», так и Республиканская клиническая больница. Ведь, несмотря на экономическую ситуацию, денежный оборот в этом секторе только растет. О том, какие операции чаще всего делают жительницы республики, «Номер один» рассказал пластический хирург Чимит Мункуев.Чимит Баторович Мункуев трудится пластическим хирургом уже 11 лет. Последние несколько лет он работает в РКБ им. Н. А. Семашко. Общий стаж работы хирурга составляет 23 года.Чимит Мункуев переехал в Бурятию из Забайкалья. Там в 2001 году он окончил Читинскую государственную медицинскую академию, а в 2013 году - Рязанский государственный медицинский университет им. Павлова, где переучился на пластического хирурга.- Когда-то я работал хирургом в Краевой клинической больнице в Чите. Но уже давно живу и работаю в Улан-Удэ. В год делаю около 350 операций. В этом году за три квартала провели уже 256 операций. Всего за время работы пластическим хирургом я выполнил более 2000 операций, - рассказывает врач.Чимит Мункуев регулярно посещает различные образовательные площадки по своей сфере деятельности. Одна из последних командировок была во Владивосток, где проходил Тихоокеанский форум по пластической хирургии и эстетической медицине.- Приезжало много докладчиков, лекторов, выступали коллеги из Китая. На церемонии открытия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Ассоциациями пластических хирургов России и Китая. Так что будем налаживать международное взаимодействие, - говорит наш собеседник.Большая часть пациентов - женщины от 30 до 40 лет. Многие из них идут к врачу под девизом «Нет предела совершенству», но результат не всегда оправдывает их ожидания. Здесь уже врачу важно помнить про свою главную заповедь - «Не навреди». Сегодня задача современной пластической хирургии заключается в том, чтобы сохранить индивидуальность человека, сделать результат оперативного вмешательства максимально натуральным и гармоничным.Чимит Мункуев готов выполнить широкий спектр пластических операций. Пациентке нужно лишь озвучить свое желание и результат, который она хочет получить.Самая популярная операция в Бурятии, по словам доктора, - блефаропластика верхних и нижних век. Такое вмешательство во внешность обойдется в пределах 30 000.Помимо изменения век, жительницы Бурятии часто меняют форму ушей (это называется отопластика), а также делают подтяжку средней зоны лица (фейслифтинг).- Ринопластику (пластика носа) не делаю. Когда учился в Рязани, один профессор сказал, что ринопластику должны делать люди, которые оперируют нос каждый день, то есть отоларингологи. Я с ним согласился и такие операции не провожу, - говорит Чимит Мункуев.Однако работы хватает и без ринопластики. Женщины приходят и на абдоминопластику (операция по реконструкции мягких тканей передней брюшной стенки), на маммопластику (пластика груди); и на удаление комков Биша (коррекция щек), а также на многое другое.То, что на языке хирургов называется аугментационная маммопластика – это увеличение молочной железы с помощью имплантов. Мастопексия - хирургическая процедура, предназначенная для поднятия обвисшей груди и восстановления более молодого вида.Иногда от женщин поступают запросы на редукцию молочной железы (уменьшение груди).Однако подавляющее большинство клиенток грудь все же предпочитают увеличивать. Большинство наших дам в крайности не впадают и чаще всего ограничиваются стандартным третьим размером, который выглядит наиболее естественно.- Большую грудь делают очень редко. Чем больше имплант, тем быстрее опустится грудь, - рассказывает пластический хирург.Тем не менее находятся и такие пациентки, которые хотят сделать большую грудь.Позволить себе хирургические вмешательства по изменению груди может действительно далеко не каждая жительница республики. Так, увеличение груди обойдется в более чем 200 тыс. рублей. Столь высокая цена обусловлена дороговизной самих имплантатов, которые стоят более 100 тыс. рублей.Недешево обойдется и возвращение молодости лица. Фейслифтинг (SMAS лифтинг), к примеру, будет стоить 140 тысяч.За лапароскопическую продольную резекцию желудка, являющуюся одним из способов снижения массы тела, придется также отдать 140 тыс. рублей.Тем не менее пациентки всегда есть, и поток желающих преобразиться год от года только растет. Желающих похорошеть столько, что приходится ждать по полгода. Сейчас пациентки записываются на весну 2025 года.Интересно, что за хирургическим вмешательством во внешность приходят как известные в Бурятии женщины, так и простые жительницы.- Одна из самых необычных операций, которую мне доводилось делать – это создать ямочки на щеках. Такая операция называется димплэктомия и переводится с латыни как «прикосновение пальца Бога». Пациентка осталась довольна, - вспоминает Чимит Баторович.Иногда бывает так, что после пластических операций женщины становятся похожи друг на друга. Это случается тогда, когда пациентки хотят стать похожими на какого-то одного кумира. И, кроме того, некоторые пациентки специально хотят, чтобы это было заметно. Особенно это касается увеличения груди.Тем не менее эпоха слишком больших губ, пышной груди, нереалистично высоких скул и явной гиперкоррекции все больше уходит в прошлое. Пациентам хочется узнавать себя в зеркале и не терять свою индивидуальность.Однако, по словам хирурга, после удачно сделанной пластики некоторые пациентки остаются все же недовольны своим внешним видом. Не так они себя представляли.- Поэтому, прежде чем выполнить пластическую или эстетическую операцию, с пациенткой всегда обсуждаются все тончайшие детали, чтобы она представляла, что будет потом, - подчеркнул Чимит Мункуев.Бывают случаи, когда приходят исправлять результат предыдущих операций.- Если есть явный дефект, мы переделываем. Если все более-менее нормально – отказываем, - отмечает доктор и подчеркивает, что часто отговаривает пациентов от пластической операции.- Мы отказываем в операции, когда нет прямых показаний. Или когда у пациентки и так все хорошо, мы можем сказать, что изменения могут ей не пойти, особенно когда видим, что ее представления и конечный результат могут не совпасть. Бывает так, что женщина придумывает себе идеальную картинку, но это хирургия, и не всегда получается сделать так, как она себе это представляет. Еще одно основание для отказа в операции - сахарный диабет, когда показатель глюкозы в крови больше 9. В этом случае сложно и долго будут заживать раны. Отказываем, когда человек принимает препараты группы аспирин, так как может быть повышенная кровоточивость. Тогда мы рекомендуем отложить операцию. Также не очень хорошо влияет прием гормональных препаратов, - рассказывает наш собеседник о противопоказаниях к проведению операций.К слову, среди пациентов есть и мужчины, всего их около 10%. Чаще всего представители сильного пола приходят избавиться от ожирения и скорректировать форму ушей.Мы поинтересовались у пластического хирурга, сказались ли каким-то образом на работе западные санкции. Чимит Баторович ответил, что каких-то непреодолимых сложностей не возникало.- Ранее мы работали только с американскими имплантами фирмы Johnson & Johnson, а когда возникли перебои с их поставкой, перешли на бразильские импланты. И те, и другие одинаково надежны и проверены временем и миллионами пациенток. Через некоторое время поставки возобновились, и сейчас мы работаем как с американскими, так и с бразильскими имплантами, - говорит доктор, за спиной которого возвышается гора из коробочек от этих самых имплантов, уже использованных для операций.Операции по увеличению груди в Бурятии, по словам врача, составляют примерно 15% от всего объема проводимых пластических операций.Однако дамские капризы хоть и прибыльные для хирургии, все же у врачей стоит задача посерьезнее: освоить реконструктивные пластические операции (то есть те, которые делают после получения травм), расширить спектр проводимых пластических операций. Но самое главное – переехать в отделение пластической хирургии, которого пока нет, но скоро оно, возможно, появится.- Сейчас мы работаем на базе хирургического отделения, поэтому ограничены в проведении большего количества операций – нам просто не хватает коек. С открытием нового отделения эта проблема решится и очереди на операции сократятся, - говорит Чимит Мункуев. А это значит, что еще больше женщин смогут преобразиться.Нет ничего удивительного в том, что очереди на операцию расписаны аж до следующего года и бизнес процветает. Женщины истязают себя диетами, колют в лицо что попало и готовы лечь под нож к хирургу по одной причине – любые манипуляции со своей внешностью говорят о неуверенности в себе. При этом Джон Леннон обожал далекую от стандартов красоты Йоко Оно, а секс-символ эпохи Мэрилин Монро всю жизнь мечтала о любви и умерла от одиночества. Важно помнить, красота никогда не была синонимом счастья. Интерес друг к другу, уважение и желание вызывают совсем другие вещи.