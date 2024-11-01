Дороги в Бурятии подсыпают и убирают круглосуточно. Спецтехника очищает дороги от снега и подсыпает их песком.

- В некоторых районах республики во второй половине октября выпало большое количество осадков. Так, в ночь с 30 на 31 октября в Баунтовском районе прошел обильный снегопад, последствия которого подрядчик устраняет в усиленном режиме. В Северобайкальском районе, где с середины октября не прекращаются осадки, сегодня вновь идет снег. Работы по уборке снега и устранению скользкости здесь ведутся в круглосуточном режиме, - сообщает ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Кроме этого, спецтехника сейчас очищает дороги от снега и подсыпает скользкие участки в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Тарбагатайском районах. Особое внимание уделяют крутым поворотам, спускам и подъемам.





За последние сутки ограничения на региональных дорогах Бурятии не вводились.

Специалисты Бурятрегионавтодора непрерывно следят за ситуацией на региональных дорогах и координируют работу подрядных организаций.

Сообщить о сложной дорожной обстановке на региональной дороге можно круглосуточно по тел.: 8 (3012) 55-20-55 — Ситуационный центр Бурятрегионавтодора.

Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»