В Селенгинской школе-интернате открыли модульный спортзал

- Огромное спасибо лично Хаиду Валидовичу, министерству образования и науки Бурятии за такой подарок, до сих пор не верится, что этот прекрасный новый зал – наш. Дорогие коллеги, детишки наши, призываю всех заниматься спортом, преумножать свои достижения. Спортзал мы ждали долго, и от этого он еще более ценен для нас, – сказал директор школы Тимофей Яковлев.





В прошлом году по программе модульные спортзалы были сданы в трех школах Улан-Удэ: республиканской кадетской школе-интернате, Мариинской школе-интернате и специальной (коррекционной) школе-интернате №2. На приобретение и монтаж спортзалов были выделены 121 млн рублей средств федерального и республиканского бюджета.





1 ноября в Селенгинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате открыли модульный спортзал. Это стало возможным благодаря программе «50 модульных спортивных залов в школах ДФО».На приобретение и монтаж модульного спортивного зала, поставку оборудования и спортивного инвентаря за счет президентской дальневосточной субсидии и республиканского бюджета направлено в общем более 51 млн рублей.- Рад, что сегодня мы открываем пятый спортивный зал в школах ДФО по личному поручению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева. Мы построили его совместно с Минвостокразвития РФ при поддержке правительства Бурятии. Я рад, что долгожданный спортзал станет местом притяжения всей молодежи села. Поздравляю всех с этим событием, верю, что эта добрая программа и дальше будет приносить новое в развитие дальневосточного округа, - заявил трехкратный чемпион мира по каратэ-киокусинкай, инициатор проекта по возведению модульных спортивных залов в школах Дальневосточного федерального округа Хаид Мантаев.Селенгинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» открыта в 1989 году. Спортивный зал в здании не был предусмотрен. Из-за этого уроки физкультуры проводились в учебных кабинетах, а весной и осенью – на улице.В этом году в школе обучается в 104 учащихся. Она является центром реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.Теперь в школьную программу по проекту «Киокусинкай в школу» введен новый предмет: каратэ-киокусинкай. Занятия проходят как в рамках уроков физкультуры, так и во время внеурочной деятельности.Всего в 2024 году в Бурятии в рамках программы «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» появятся три модульных спортивных зала. Помимо Селенгинской школы-интерната они появятся в Мухоршибирской средней школе №2 и средней школе №54 в Улан-Удэ.Проект «Киокусинкай в школу» и программа «50 спортивных залов в школах ДФО» реализуются при поддержке полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова. Инициатором проекта стал трехкратный чемпион мира по Киокусинкай карате Хаид Мантаев. Проект направлен на улучшение условий для занятий спортом у детей, увеличение уровня физической активности населения — согласно задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.Фото: пресс-служба правительства Бурятии